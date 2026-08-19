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Fernando Cerimedo se negó a declarar y quedó bajo custodia en Bolivia por el ataque a su ex pareja

El ex asesor de Javier Milei fue imputado por tentativa de femicidio tras el ataque contra Nadia Beller. La Justicia boliviana busca determinar quiénes estuvieron detrás del hecho.

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Fernando Cerimedo se negó a declarar y quedó bajo custodia en Bolivia por el ataque a su ex pareja

Fernando Cerimedo se negó a declarar y quedó bajo custodia en Bolivia por el ataque a su ex pareja
Leé también La ex pareja de Fernando Cerimedo habló desde el hospital y lanzó una grave acusación tras el ataque
La mujer atacada por el ex asesor presidencial lanzó una grave acusación contra su ex pareja. (Foto: Captura DTV - X).

El consultor político quedó bajo custodia policial en La Paz, donde se desempeñaba como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. Cerimedo fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque.

La Justicia boliviana lo investiga como presunto responsable del hecho y quedó imputado por “tentativa de femicidio”. Tras negarse a prestar declaración, permaneció a disposición de las autoridades.

Qué investiga la Justicia boliviana sobre Cerimedo

El ataque contra Beller ocurrió el lunes 17 de agosto por la noche, cuando la joven se encontraba en la entrada de un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Según la investigación, dos hombres que llevaban ropa similar a la de repartidores llegaron al lugar y atacaron a la abogada. Los agresores le dispararon tres veces y luego escaparon.

Beller fue trasladada de urgencia a un centro médico de Santa Cruz. Tras el ataque, la mujer señaló públicamente a Cerimedo y lo acusó de haber enviado a quienes efectuaron los disparos. “Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. Si no fingía estar muerta, me remataban”, afirmó la joven en declaraciones al medio boliviano DTV.

La investigación busca establecer si Cerimedo tuvo participación en la planificación del ataque y determinar quiénes fueron los responsables de ejecutarlo.

La acusación de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo

Nadia Shirley Beller Delgado, la abogada que sobrevivió a un ataque a tiros en Bolivia y ex pareja, brindó una entrevista exclusiva a WiFi, el programa conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. Durante la conversación, reconstruyó los momentos del atentado que sufrió, denunció presuntos hechos de violencia ocurridos durante su relación con el consultor político argentino e involucró a otra pareja de Cerimedo con la filtración de los audios de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

LA PALABRA DE NADIA BELLER: LA MUJER BALEADA EN BOLIVIA ACUSA A SU EXPAREJA, FERNANDO CERIMEDO

Al explicar por qué no había realizado denuncias previas por los episodios de violencia que aseguró haber padecido, Beller apuntó directamente contra Cerimedo. “Él maneja a la Policía y al Ejército. Es el poder que le dio el presidente de Bolivia”, lanzó.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada de este martes en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la investigación por el ataque contra Beller. El actual colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, fue interceptado por la Policía boliviana en el aeropuerto Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia la Argentina.

Las acusaciones sobre la influencia de Cerimedo

Beller hizo referencia sobre el nivel de influencia que, según aseguró, tenía Cerimedo dentro del gobierno de Bolivia. En ese sentido, sostuvo que el presidente Rodrigo Paz Pereira le había otorgado amplias facultades dentro de la administración.

Según su relato, Paz “le ha delegado autoridad sobre todos los ministros. Él dirigía algunos gabinetes. Le delegó autoridad absoluta sobre todos”.

La abogada también apuntó contra Natalia Basil, ex pareja de Cerimedo, a quien acusó de ser “corrupta”. Según Beller, el consultor le había explicado que Basil había tenido participación en la difusión de los audios vinculados con la causa Andis. “Ella filtró los audios (de la causa Andis) a fin de que se destape eso y mandó un correo denunciando”, afirmó Beller al reconstruir lo que, según dijo, Cerimedo le había contado.

Basil había trabajado junto a Diego Spagnuolo, quien estaba al frente de Andis. En ese contexto, Beller sostuvo: “Sé que ella los filtró a manera de transparentar y que se descubra que la hermana de Milei era una corrupta”.

La Fiscalía no descarta otros autores intelectuales

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, advirtió que la investigación no está centrada únicamente en Cerimedo. Según explicó, la Justicia también intenta identificar a otras personas que podrían haber participado en la organización del ataque y establecer qué vínculo tuvieron con los autores materiales.

Los investigadores buscan reconstruir así toda la cadena detrás del atentado, desde quienes podrían haberlo organizado hasta los hombres que finalmente atacaron a Beller.

Cerimedo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) luego de ser interceptado en el aeropuerto. Desde allí quedó a disposición de la Justicia boliviana mientras avanza la investigación por el ataque contra su expareja.

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