Un ex finalista de Wimbledon dio positivo en un control antidoping por consumir cocaína

En ese sentido, Kyrgios reflexionó sobre la compleja relación que mantiene con la disciplina desde sus inicios en la elite mundial: “Siempre he dicho que no elegí el tenis, el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”.

Qué medidas tomará Nick Kyrgios durante la suspensión provisional

Respecto al camino que emprenderá para afrontar la sanción dictada por los organismos internacionales, el finalista de Grand Slam anunció que iniciará un período de aislamiento de la esfera mediática para encarar su rehabilitación. “Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y la vida pública mientras me concentro en recuperarme”, detalló en el tramo final del comunicado.

Por último, el tenista solicitó contención para su círculo íntimo mientras atraviesa el proceso disciplinario e intempestivo parate en su carrera: “Les pido a las personas que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia. Lo siento. Haré el trabajo y volveré mejor”, concluyó.