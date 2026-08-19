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ESCÁNDALO

Un ex finalista de Wimbledon dio positivo en un control antidoping por consumir cocaína

El tenista fue suspendido tras dar positivo por cocaína en Mallorca y rompió el silencio con una sincera carta abierta. ¿Qué dijo?

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Nick Kyrgios - Foto: Reuters 

Nick Kyrgios - Foto: Reuters 

El ambiente del tenis internacional atraviesa un momento de profunda conmoción luego de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmara la suspensión provisional de Nick Kyrgios tras dar positivo por cocaína. El tenista australiano de 31 años, que supo ser finalista de Wimbledon en la edición 2022, rompió el silencio a través de sus plataformas oficiales para expresar un mensaje cargado de arrepentimiento y asumir la responsabilidad del hecho.

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“Recientemente fallé una prueba de drogas en Mallorca tras dar positivo por cocaína. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad”, reconoció de manera contundente el jugador, quien actualmente se encuentra relegado al puesto 919 del ranking mundial ATP a raíz de una seguidilla de problemas físicos.

Qué dijo Nick Kyrgios sobre las causas del doping y su retiro del tenis

Consciente de la repercusión que genera su figura en el circuito, el deportista de Canberra dedicó unas palabras de disculpa dirigidas a su entorno cercano y a quienes siguen su carrera: “Lo siento por mis fans, mi familia, mis patrocinadores y todos mis seres queridos. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”.

En lugar de buscar justificaciones sobre el resultado adverso, el australiano contextualizó el difícil momento personal y profesional que viene atravesando durante los últimos dos años debido a las continuas molestias musculares y articulares. “Los últimos dos años de lesiones me han afectado enormemente, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente espera que haga, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”, confesó sobre el proceso de asimilar su retiro.

En ese sentido, Kyrgios reflexionó sobre la compleja relación que mantiene con la disciplina desde sus inicios en la elite mundial: “Siempre he dicho que no elegí el tenis, el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”.

Qué medidas tomará Nick Kyrgios durante la suspensión provisional

Respecto al camino que emprenderá para afrontar la sanción dictada por los organismos internacionales, el finalista de Grand Slam anunció que iniciará un período de aislamiento de la esfera mediática para encarar su rehabilitación. “Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y la vida pública mientras me concentro en recuperarme”, detalló en el tramo final del comunicado.

Por último, el tenista solicitó contención para su círculo íntimo mientras atraviesa el proceso disciplinario e intempestivo parate en su carrera: “Les pido a las personas que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia. Lo siento. Haré el trabajo y volveré mejor”, concluyó.

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