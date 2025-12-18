En vivo Radio La Red
Mundo
Unión Europea
Mercosur
Mercosur - Unión Europea

Acuerdo Mercosur y Unión Europea: violentas protestas contra la cumbre clave en el Viejo Continente

Bruselas, capital de Bélgica y sede de las autoridades de la Unión Europea, es el escenario de violentas protestas. Granjeros y trabajadores del campo europeo se oponen a que se firme oficialmente el acuerdo comercial con el Mercosur.

por Roberto Adrián Maidana |
Protestas de campesinos en Bruselas contra el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. (foto: Reuters)

Protestas de campesinos en Bruselas contra el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. (foto: Reuters)

Lleva casi 30 años de propuestas y discusiones. Sin embargo, la violencia volvió a aflorar por la posibilidad de aprobar en el Viejo Continente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Huevazos, tractorazos e incidentes con la Policía se repiten en Bruselas, la capital de Bélgica. Los agricultores europeos se manifestaron fuera de las instituciones del bloque y los dispersaron con gases lacrimógenos y cañones de agua por parte de la policía. Francia e Italia, los principales opositores a firmar este acuerdo, pese a los reiterados signos de apoyo del francés Emmanuel Macron y de la italiana Georgia Meloni, por ejemplo, al presidente argentino Javier Milei.

Milei encabeza la Cumbre del Mercosur con foco en la apertura comercial, la tensión con Brasil y el acuerdo con la Unión Europea
milei encabeza la cumbre del mercosur con foco en la apertura comercial, la tension con brasil y el acuerdo con la union europea

Las peleas y protestas de los granjeros europeos en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se inscriben en un conflicto más amplio entre el modelo agrícola europeo y la apertura de mercados internacionales.

En los próximos tres días se definirá la suerte de un acuerdo que ya lleva más de 26 años para lograr su aprobación final, con la posterior implementación.

Desde hace años, agricultores y ganaderos de distintos países - especialmente Francia, Bélgica, España y Polonia - denuncian que el pacto amenaza su supervivencia económica. Hay una producción que es competencia directa y no complementaria. Y para peor, desde su visión, los costos de producción en el Mercosur son sensiblemente menores, por lo que el precio final no permite una competencia en condiciones en las góndolas de supermercados europeos.

Las manifestaciones alcanzaron picos de violencia en la capital belga, sede de las instituciones europeas. Tractores bloqueando accesos, enfrentamientos con la policía, quema de neumáticos y lanzamiento de estiércol frente a edificios oficiales se convirtieron en imágenes recurrentes.

Para los productores, el acuerdo con el Mercosur permitiría el ingreso de carne vacuna, pollo, azúcar y soja a precios más bajos, provenientes de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con costos de producción muy inferiores. Muchos agricultores y pequeños ganaderos temen perder sus fuentes de trabajo e ingreso si Europa se ve “inundada” de productos del Mercosur.

Ante las protestas en sus países, el presidente de Francia y la primera ministra de Italia, otrora partidarios de acuerdo, ahora dicen que no pueden firmarlo en estas condiciones.

El núcleo del reclamo es la competencia considerada desleal. Los agricultores europeos sostienen que están obligados a cumplir estrictas normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal, que elevan los costos, mientras que los productos del Mercosur no estarían sujetos a los mismos estándares. Temen una caída de precios, pérdida de rentabilidad y el abandono de explotaciones familiares, especialmente en el sector ganadero.

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
