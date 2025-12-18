Acuerdo Mercosur y Unión Europea: violentas protestas contra la cumbre clave en el Viejo Continente

Lleva casi 30 años de propuestas y discusiones. Sin embargo, la violencia volvió a aflorar por la posibilidad de aprobar en el Viejo Continente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Huevazos, tractorazos e incidentes con la Policía se repiten en Bruselas, la capital de Bélgica. Los agricultores europeos se manifestaron fuera de las instituciones del bloque y los dispersaron con gases lacrimógenos y cañones de agua por parte de la policía. Francia e Italia, los principales opositores a firmar este acuerdo, pese a los reiterados signos de apoyo del francés Emmanuel Macron y de la italiana Georgia Meloni, por ejemplo, al presidente argentino Javier Milei.