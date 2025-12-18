Acuerdo Mercosur y Unión Europea: violentas protestas contra la cumbre clave en el Viejo Continente

Las manifestaciones alcanzaron picos de violencia en la capital belga, sede de las instituciones europeas. Tractores bloqueando accesos, enfrentamientos con la policía, quema de neumáticos y lanzamiento de estiércol frente a edificios oficiales se convirtieron en imágenes recurrentes.

Para los productores, el acuerdo con el Mercosur permitiría el ingreso de carne vacuna, pollo, azúcar y soja a precios más bajos, provenientes de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con costos de producción muy inferiores. Muchos agricultores y pequeños ganaderos temen perder sus fuentes de trabajo e ingreso si Europa se ve “inundada” de productos del Mercosur.

Ante las protestas en sus países, el presidente de Francia y la primera ministra de Italia, otrora partidarios de acuerdo, ahora dicen que no pueden firmarlo en estas condiciones.

El núcleo del reclamo es la competencia considerada desleal. Los agricultores europeos sostienen que están obligados a cumplir estrictas normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal, que elevan los costos, mientras que los productos del Mercosur no estarían sujetos a los mismos estándares. Temen una caída de precios, pérdida de rentabilidad y el abandono de explotaciones familiares, especialmente en el sector ganadero.

