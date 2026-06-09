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Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar en el estrecho de Ormuz

El incidente que desencadenó la represalia ocurrió en las últimas horas cerca de la costa de Omán. La ofensiva fue confirmada por el Comando Central estadounidense, que calificó la operación como una acción de “autodefensa”.

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Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS)

Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS)

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este martes luego de que Estados Unidos lanzara una serie de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero militar Apache en el estrecho de Ormuz. La ofensiva fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que calificó la operación como una acción de “autodefensa” ordenada por el presidente Donald Trump.

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Según informó el mando militar estadounidense, los ataques comenzaron a las 17 (hora del este de Estados Unidos) y fueron ejecutados como una respuesta proporcional a lo que Washington considera una agresión iraní injustificada.

El incidente que desencadenó la represalia ocurrió en las últimas horas cerca de la costa de Omán. De acuerdo con la versión estadounidense, un helicóptero AH-64 Apache que realizaba tareas de patrullaje sobre el estrecho de Ormuz fue derribado durante una operación atribuida a Irán.

A pesar de la gravedad del hecho, los dos militares que viajaban a bordo fueron rescatados con vida por fuerzas estadounidenses y se encuentran fuera de peligro. El operativo de rescate fue completado pocas horas después de la caída de la aeronave.

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El presidente estadounidense, Donald Trump (Foto: Reuters)

El presidente estadounidense, Donald Trump (Foto: Reuters)

Horas antes de la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anticipado que habría una respuesta militar. “Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió en su red social Truth Social tras ser informado sobre el derribo del helicóptero.

Posteriormente, la Casa Blanca confirmó la ejecución de los ataques, que representan un nuevo episodio en la creciente confrontación entre Washington y Teherán.

La escalada ocurre en medio de negociaciones por una tregua

La ofensiva estadounidense se produjo mientras continúan las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de cese del fuego en la región. Trump había manifestado horas antes su optimismo sobre la posibilidad de lograr un entendimiento con Irán en el corto plazo.

Sin embargo, el derribo del helicóptero y la posterior respuesta militar vuelven a poner en riesgo esos esfuerzos diplomáticos y generan preocupación por una posible escalada del conflicto en una de las zonas más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

Crece la tensión en Medio Oriente

Los nuevos ataques se producen en un contexto de enfrentamientos recientes entre Irán e Israel, que intercambiaron bombardeos y amenazas en los últimos días. La situación llevó a Estados Unidos a insistir públicamente en la necesidad de frenar las hostilidades para evitar una guerra de mayor alcance en la región.

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