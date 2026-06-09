Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar en el estrecho de Ormuz

el-presidente-estadounidense-donald-trump-foto-reuters-VF2AWA6KSJE4LMT7AGJYK7ZSLA El presidente estadounidense, Donald Trump (Foto: Reuters)

Horas antes de la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anticipado que habría una respuesta militar. “Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió en su red social Truth Social tras ser informado sobre el derribo del helicóptero.

Posteriormente, la Casa Blanca confirmó la ejecución de los ataques, que representan un nuevo episodio en la creciente confrontación entre Washington y Teherán.

La escalada ocurre en medio de negociaciones por una tregua

La ofensiva estadounidense se produjo mientras continúan las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de cese del fuego en la región. Trump había manifestado horas antes su optimismo sobre la posibilidad de lograr un entendimiento con Irán en el corto plazo.

Sin embargo, el derribo del helicóptero y la posterior respuesta militar vuelven a poner en riesgo esos esfuerzos diplomáticos y generan preocupación por una posible escalada del conflicto en una de las zonas más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

Crece la tensión en Medio Oriente

Los nuevos ataques se producen en un contexto de enfrentamientos recientes entre Irán e Israel, que intercambiaron bombardeos y amenazas en los últimos días. La situación llevó a Estados Unidos a insistir públicamente en la necesidad de frenar las hostilidades para evitar una guerra de mayor alcance en la región.