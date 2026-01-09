Adiós a la ley de alquileres: dueños pueden desalojar inquilinos y pagar menos de un mes de indemnización

A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde los procesos suelen ser más extensos, el sistema colombiano prioriza la protección del derecho de propiedad, siempre dentro del marco del debido proceso.

Un solo mes de atraso: cuándo puede comenzar el desalojo

Según la interpretación jurídica predominante, el arrendador puede iniciar un proceso judicial de restitución del inmueble desde el primer mes de mora, una vez vencido el plazo de pago establecido en el contrato.

El abogado Rafael Felipe Gómez, especialista en derecho inmobiliario, explicó en declaraciones a Asuntos Legales que no es necesario que el inquilino acumule varios meses de deuda para que el propietario actúe. “Desde el momento en que vence el plazo de pago y no se cumple, el arrendador puede iniciar la gestión de cobranza y el proceso judicial correspondiente”, señaló.

Este punto resulta central porque desarma una creencia extendida entre los inquilinos, que suelen pensar que recién después de tres o más meses sin pagar puede iniciarse un desalojo. La ley, sin embargo, no establece ese plazo de tolerancia.

Intereses, deuda acumulada y procesos largos

Además del riesgo inmediato de desalojo, la mora genera intereses adicionales, que incrementan la deuda original. Si la situación no se regulariza rápidamente, el conflicto puede derivar en un proceso judicial largo, costoso y desgastante para ambas partes.

Desde el punto de vista del propietario, la falta de pago implica pérdida de ingresos y la imposibilidad de disponer libremente de su inmueble. Para el inquilino, en cambio, el escenario puede escalar rápidamente hasta la pérdida de la vivienda, con todo el impacto económico y emocional que eso conlleva.

No todo es mora: cuándo el propietario debe dar preaviso

La Ley 820 de 2003 también regula otros supuestos en los que el propietario puede solicitar la restitución del inmueble, incluso cuando no existe falta de pago. En estos casos, el procedimiento es distinto y exige cumplir requisitos formales.

El principal es el preaviso de tres meses, que debe notificarse al inquilino antes de dar por terminado el contrato. Este aviso es obligatorio, por ejemplo, cuando:

El propietario decide no renovar el contrato al vencimiento.

Se detectan incumplimientos contractuales distintos a la mora.

El dueño necesita la vivienda para uso propio o familiar.

Este mecanismo busca evitar desalojos intempestivos y garantizar un plazo razonable para que el inquilino reorganice su situación habitacional.

La indemnización: una diferencia clave

Cuando el propietario decide finalizar el contrato antes del plazo pactado, la ley establece una compensación económica obligatoria para el inquilino. En ese caso, el arrendador debe consignar una indemnización equivalente a tres meses de renta en una entidad autorizada.

Ese monto se entrega al inquilino al momento de desocupar el inmueble, y funciona como una protección frente a la ruptura anticipada del contrato.

Sin embargo, esta indemnización no aplica en casos de mora en el pago, ya que el incumplimiento es atribuible al arrendatario. Este detalle suele generar confusión y es uno de los puntos más consultados en los conflictos de alquiler.

Qué pasa si el inquilino no se va

Cuando el inquilino se niega a entregar el inmueble pese al preaviso o a la terminación del contrato, el propietario puede iniciar una demanda de restitución ante un juez civil. Este es el paso formal que habilita el desalojo judicial.

Para avanzar con la demanda, el arrendador debe presentar pruebas concretas, entre ellas:

El contrato de arrendamiento firmado.

Comprobantes de pagos y de mora.

Testigos que acrediten la negativa del inquilino a desocupar la vivienda.

Una vez analizada la documentación, el juez puede ordenar el desalojo y fijar un plazo para la restitución del inmueble.

La intervención de la fuerza pública

Si el inquilino no cumple con la orden judicial, el juez puede autorizar el uso de la fuerza pública para ejecutar el desalojo. Este punto suele generar resistencia y temor, pero forma parte del mecanismo legal previsto para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El objetivo no es castigar, sino hacer efectiva una decisión judicial respetando el debido proceso. De hecho, durante todo el procedimiento el inquilino conserva su derecho a defensa y a presentar descargos.

El rol del diálogo y los acuerdos extrajudiciales

Abogados y especialistas coinciden en que la vía judicial debería ser el último recurso. En muchos casos, los conflictos por mora pueden resolverse mediante acuerdos de pago, renegociaciones temporales o prórrogas consensuadas.

Sin embargo, cuando el incumplimiento se prolonga y no existe voluntad de regularizar la deuda, la ley respalda al propietario en su derecho a recuperar el inmueble.

Un mensaje claro en tiempos de incertidumbre

La normativa colombiana deja un mensaje contundente: dejar de pagar el arriendo tiene consecuencias legales rápidas y concretas. Para los propietarios, la ley ofrece herramientas para proteger su patrimonio. Para los inquilinos, implica la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier dificultad económica, buscar asesoramiento y evitar que el conflicto escale.

En tiempos de fragilidad económica, la información se vuelve una herramienta clave de prevención. Conocer la ley, entender los plazos y saber cuándo un problema puede transformarse en un proceso judicial puede marcar la diferencia entre conservar una vivienda o enfrentar un desalojo.