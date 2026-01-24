Agentes del ICE mataron a tiros a un hombre en Minneapolis durante una redada federal
La víctima era un estadounidense de 37 años sin antecedentes. El gobernador denunció el accionar de los oficiales y exigió al gobierno de Donald Trump que ponga fin a las redadas en el estado.
Agentes del ICE mataron a tiros a un hombre en Minneapolis durante una manifestación.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mataron a tiros a un hombre este sábado en la ciudad de Minneapolis. Según confirmó la Policía local, el hecho ocurrió en una manifestación y el episodio que vuelve a encender la tensión por las redadas federales a gran escala impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
Se trata del segundo incidente mortal de estas características registrado en la ciudad en poco más de dos semanas, en medio de un clima de creciente rechazo social a la presencia de fuerzas federales en Minnesota.
El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que la víctima era un hombre blanco, residente de la ciudad,sin antecedentes relevantes con las fuerzas de seguridad. Medios locales lo identificaron como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años y el hecho ocurrió durante un operativo del ICE, organismo que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Embed
Un nuevo tiroteo tras el caso que desató protestas masivas
El episodio se produjo apenas días después de que, el 7 de enero, agentes del ICE mataran a tiros a una mujerdentro de su vehículo durante un procedimiento similar. Ese hecho derivó en protestas masivas en distintos barrios de Minneapolis y profundizó el cuestionamiento a las redadas federales.
En aquella oportunidad, una filmación difundida en redes sociales mostró los últimos momentos de la víctima, identificada como Renee Nicole Good, antes de recibir los disparos de un agente de migraciones.
Tras el nuevo tiroteo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su repudio en la red social X: “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana.Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”.
El video del operativo y la versión oficial del DHS
Un video difundido en redes sociales, verificado por medios locales, registró el momento en que se produjo el asesinato. En las imágenes se observa a seis o más agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos en el suelo. En un instante, uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de un arma, segundos antes de que otro agente dispare, dejando a la víctima inmóvil.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el hombre estaba armado con una pistola semiautomática calibre 9 milímetros y que “se resistió violentamente” a los intentos de los agentes de reducirlo.
“El sospechoso también tenía dos cargadores y ninguna identificación. Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, sostuvo el DHS en un comunicado.
Según el organismo, “temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos”. Los paramédicos intentaron asistir al hombre, pero fue declarado muerto en el lugar.
Embed
El jefe policial Brian O’Hara indicó que la única interacción previa del fallecido con las fuerzas de seguridad había sido por infracciones de tránsito. Además, señaló que, según la información recabada hasta el momento, tenía permiso legal para la tenencia y portación de armas.
Desde el gobierno federal se indicó que el hecho ocurrió durante “una operación dirigida en Minneapolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta”, aunque no se precisó cuál era la relación de la víctima con ese objetivo.
Redadas federales y clima de tensión en Minnesota
Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por el gobierno de Donald Trump a comienzos de enero, luego de la difusión de un documental realizado por un youtuber conservador que volvió a poner bajo la lupa presuntos desvíos de fondos federales en guarderías vinculadas a miembros de la comunidad somalí.
Ese contexto profundizó el enfrentamiento entre autoridades locales y el gobierno federal, y convirtió a Minneapolis en uno de los principales focos de conflicto por las políticas migratorias y de seguridad en Estados Unidos.