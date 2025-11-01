Trasladan a Fred Machado a Buenos Aires y será alojado en Lugano antes de su extradición a EEUU

Embed

La extradición de Fred Machado

A principios de noviembre se espera la llegada de una delegación estadounidense para ultimar detalles del traslado. Mientras tanto, el Gobierno monitorea la integridad física del empresario; el juez federal Gustavo Villanueva determinó su traslado a Buenos Aires y alojarlo en Lugano.

El caso de Machado ganó notoriedad por su vínculo con el diputado libertario José Luis Espert. Durante la campaña presidencial de 2019, Espert utilizó 36 vuelos en aviones propiedad de Machado y un año después recibió una transferencia de 200.000 dólares del empresario. Esa relación provocó que Espert renunciara a su candidatura como diputado y actualmente enfrente dos causas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Machado negó cualquier vinculación con el narcotráfico

El Gobierno confirmó la extradición de manera inmediata tras el fallo de la Corte. A través de la Oficina del Presidente, se instruyó a Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete para instrumentar todos los pasos administrativos y diplomáticos necesarios.

Antes de ser trasladado, Machado declaró: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”.