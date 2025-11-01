En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fred Machado
Estados Unidos
Extradición

Trasladan a Fred Machado a Buenos Aires y será alojado en Lugano antes de su extradición a EEUU

El imputado por narcotráfico y el acusado de ser quien financió la campaña de José Luis Espert ya está alojado en Buenos Aires a la espera de ser trasladado a pedido de la justicia de Norteamérica.

Trasladan a Fred Machado a Buenos Aires y será alojado en Lugano antes de su extradición a EEUU

Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados Unidos entre el 5 y el 7 de noviembre. Pero su traslado desde Neuquén a Buenos Aires se adelantó y llegó este sábado a Ezeiza acompañado por una comitiva de Interpol y lo alojan en la sede de la PFA de calle Madariaga en Lugano.

Leé también José Luis Espert habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: qué dijo tras votar
Espert votó en una escuela de San Isidro y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: qué dijo

El empresario enfrenta cargos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa en Texas, donde la justicia lo investiga por integrar una organización dedicada a la distribución de cocaína y por un esquema de fraude y lavado de activos relacionado con la venta de aviones.

Según informaron en A24, la fecha del traslado fue comunicada por Interpol a la justicia federal y no sufrirá cambios, pero sí su logística interna ya que será alojado en Buenos Aires hasta su partida a EEUU, que había ordenado la extradición hace más de un año.

Según trascendió, el vuelo será de línea, partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y estará a cargo de autoridades estadounidenses, que también cubrirán los gastos del operativo y se harán cargo de la custodia del empresario durante el viaje.

Embed

La extradición de Fred Machado

A principios de noviembre se espera la llegada de una delegación estadounidense para ultimar detalles del traslado. Mientras tanto, el Gobierno monitorea la integridad física del empresario; el juez federal Gustavo Villanueva determinó su traslado a Buenos Aires y alojarlo en Lugano.

El caso de Machado ganó notoriedad por su vínculo con el diputado libertario José Luis Espert. Durante la campaña presidencial de 2019, Espert utilizó 36 vuelos en aviones propiedad de Machado y un año después recibió una transferencia de 200.000 dólares del empresario. Esa relación provocó que Espert renunciara a su candidatura como diputado y actualmente enfrente dos causas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Machado negó cualquier vinculación con el narcotráfico

El Gobierno confirmó la extradición de manera inmediata tras el fallo de la Corte. A través de la Oficina del Presidente, se instruyó a Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete para instrumentar todos los pasos administrativos y diplomáticos necesarios.

Antes de ser trasladado, Machado declaró: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fred Machado Estados Unidos Buenos Aires
Notas relacionadas
Así cayó el joven que mató a sangre fría a su amigo en Hurlingham
Tres narcos brasileños fueron capturados en Misiones: investigan si pertenecen al Comando Vermelho
Tragedia en Tucumán: detuvieron a un hombre por instigación al suicidio de una joven que transmitió su muerte por TikTok

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar