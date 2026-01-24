Difundieron un video de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela: "Temo por mi vida"
La grabación, que no es actual, habría sido registrada una semana después de su detención, ocurrida en mayo del año pasado en Caracas.
En las últimas horas se conoció un video de Germán Darío Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela, en el que asegura temer por su vida y niega las acusaciones que le atribuye el régimen chavista. La grabación, que no es actual, fue difundida este sábado y habría sido registrada una semana después de su detención, ocurrida en mayo del año pasado en Caracas.
Giuliani permanece privado de su libertad acusado de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, cargos que rechazó de manera enfática en el mensaje audiovisual. Según la información disponible, el argentino se encuentra alojado en el Centro Penitenciario Yare II, una de las cárceles más severas del país.
“Hago este video porque temo por mi vida”, dice Giuliani al comienzo del mensaje. En las imágenes se lo ve visiblemente deteriorado, en un ambiente oscuro y con una musculosa color granate. “Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Hace más de una semana que me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada. No soy ningún terrorista ni hablo de política”, afirmó.
En otro tramo del video, difundido por TN, Giuliani remarca que conoce sus derechos como abogado, pero denuncia que en Venezuela no se los respetan. “Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí. Acá siento que no tengo ningún derecho y que hacen lo que quieren conmigo”, expresó.
Además, pidió ayuda a la diplomacia argentina y a los organismos internacionales, al advertir que su caso no es aislado. “Apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no le pase a otras personas”, sostuvo.
La palabra de su esposa y el reclamo internacional
La esposa del abogado, Virginia Rivero, confirmó que el video fue grabado una semana después de la detención de Giuliani. Según explicó, el material llegó a la familia a través de una cuenta de Instagram creada por las hermanas del detenido, llamada “Justicia para Giuliani”, donde comenzaron a recibir testimonios y material en medio de un clima creciente de denuncias dentro de Venezuela.
“La presión y la denuncia son el camino”, afirmó Rivero, quien aseguró que el reclamo por la liberación de su marido sigue intacto. Días atrás, participó de una manifestación frente a la Nunciatura Apostólica en Recoleta, junto a familiares de otros argentinos detenidos en el país caribeño.
“El pedido concreto es que interceda el Vaticano o las autoridades que sean necesarias. Este es un momento en el que hay que presionar y que nos tienen que escuchar”, señaló.
Traslados, incomunicación y una llamada de dos minutos
Rivero relató que Giuliani estuvo siete meses detenido en Caracas, en un comando con apenas tres celdas, hasta que fue llevado a una audiencia que, según dijo, “ya sabíamos que no iba a prosperar”. El 21 de diciembre fue trasladado y recién el 16 de enero pudo realizar una llamada de apenas dos minutos.
“Ahí me dijo que estaba en Yare II, en una celda con presos políticos extranjeros, en el módulo 2”, contó. La familia insiste en que Giuliani es inocente y cuestiona las versiones difundidas por referentes del régimen, entre ellos Diosdado Cabello, quien sostuvo que el argentino fue detenido en altamar cuando “iba a recoger a un serbio”.
“Fue muy impactante escuchar eso. No podés creer que inventen semejantes cosas”, sostuvo Rivero.
Cómo llegó Giuliani a Venezuela y el clima previo a su detención
Según relató su entorno, Germán Giuliani llegó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales. Su familia asegura que fue detenido solo por hablar con acento argentino, en un contexto de creciente persecución.