Así fue el momento en que EEUU incautó el segundo buque petrolero cerca de la costa de Venezuela
Se trata de un nuevo operativo en la región realizado por la administración de Donald Trump, luego de la incautación del Skipper la semana pasada y del decomiso del crudo que transportaba.
EEUU confiscó el buque petrolero Centuries, cerca de la costa venezolana.
Estados Unidos interceptó este sábado un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se trata del segundo buque petrolero confiscado en la región por la administración de Donald Trump, luego de la incautación del Skipper la semana pasada y del decomiso del crudo que transportaba.
Según informó The New York Times, citando a un funcionario estadounidense y a dos fuentes de la industria petrolera venezolana, la embarcación interceptada se llama Centuries y no figura en la lista oficial de buques sancionados por Estados Unidos. De acuerdo con el mismo medio, el petrolero pertenece a una empresa con sede en China y trasladaba crudo venezolano con destino a refinerías del país asiático.
Horas después de que trascendiera la noticia, el gobierno estadounidense difundió las primeras imágenes del operativo, en las que se observa a personal de la Guardia Costera norteamericana abordando el buque en aguas internacionales. La acción incluyó el sobrevuelo de helicópteros militares y el abordaje directo de la nave, en el marco del endurecimiento de la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados.
Aunque el Centuries no estaba formalmente sancionado, el hecho de transportar petróleo venezolano hacia China lo colocó en el centro de la estrategia estadounidense para limitar las exportaciones de crudo del país caribeño a través de intermediarios internacionales. La embarcación navegaba con bandera panameña y era propiedad de una petrolera con base en China, según las fuentes citadas.
Esta nueva incautación se inscribe en una campaña más amplia de presión diplomática y económica impulsada por la administración Trump. En las últimas semanas, Estados Unidos intensificó el bloqueo a la entrada y salida de buques petroleros vinculados a Venezuela. “Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo. Lo queremos de vuelta”, había declarado el presidente norteamericano días atrás.
El operativo contra el Centuries se suma a la incautación del Skipper, un buque que ya estaba sancionado por transportar petróleo iraní y que, según informó la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, será trasladado a un puerto estadounidense tras completar el proceso judicial.
Impacto inmediato en los puertos venezolanos
Las consecuencias de estas acciones se reflejaron rápidamente en la actividad portuaria de Venezuela. Informes de The Wall Street Journal y de TankerTrackers.com señalaron que, el jueves 11 de diciembre, cerca de una docena de buques petroleros permanecían a la espera frente al principal puerto del país, sin que ninguno se animara a atracar para cargar crudo. En condiciones normales, al menos diez embarcaciones operarían de manera simultánea.
El temor a nuevas incautaciones estadounidenses provocó ausentismo entre trabajadores portuarios y la paralización de varias terminales. El petróleo representa más del 90% de los ingresos por exportaciones de Venezuela, y la presión internacional obliga al país a vender su crudo a precios muy por debajo del mercado, principalmente a China, mientras utiliza sus reservas para contener la inflación.
Alerta regional y antecedentes
La incautación del Centuries elevó la tensión en la región y encendió alertas entre los principales socios comerciales de Venezuela, especialmente China. Desde Washington advirtieron que la estrategia de interceptar buques podría continuar como forma de aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.
La llamada “flota en la sombra”, integrada por cerca de mil buques antiguos que transportan crudo venezolano —muchos de ellos también involucrados en el traslado de petróleo sancionado de Rusia e Irán—, opera en la clandestinidad para evadir controles. Según TankerTrackers.com, más de 80 buques se encuentran actualmente en aguas venezolanas o cerca de la costa, y más de 30 están bajo sanciones de Estados Unidos.
Si bien la incautación de embarcaciones en aguas internacionales es poco frecuente, existen antecedentes. En 2020, Estados Unidos confiscó cuatro buques que transportaban combustible iraní, tras la aprobación de un juez federal que avaló la medida.