Así fue el momento en que EEUU incautó el segundo buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

Embed

Esta nueva incautación se inscribe en una campaña más amplia de presión diplomática y económica impulsada por la administración Trump. En las últimas semanas, Estados Unidos intensificó el bloqueo a la entrada y salida de buques petroleros vinculados a Venezuela. “Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo. Lo queremos de vuelta”, había declarado el presidente norteamericano días atrás.

El operativo contra el Centuries se suma a la incautación del Skipper, un buque que ya estaba sancionado por transportar petróleo iraní y que, según informó la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, será trasladado a un puerto estadounidense tras completar el proceso judicial.

I32OP7YUZ5F23PH3HDKQGF3GBQ Soldados norteamericanos a bordo del petrolero Centuries.

Impacto inmediato en los puertos venezolanos

Las consecuencias de estas acciones se reflejaron rápidamente en la actividad portuaria de Venezuela. Informes de The Wall Street Journal y de TankerTrackers.com señalaron que, el jueves 11 de diciembre, cerca de una docena de buques petroleros permanecían a la espera frente al principal puerto del país, sin que ninguno se animara a atracar para cargar crudo. En condiciones normales, al menos diez embarcaciones operarían de manera simultánea.

El temor a nuevas incautaciones estadounidenses provocó ausentismo entre trabajadores portuarios y la paralización de varias terminales. El petróleo representa más del 90% de los ingresos por exportaciones de Venezuela, y la presión internacional obliga al país a vender su crudo a precios muy por debajo del mercado, principalmente a China, mientras utiliza sus reservas para contener la inflación.

ZM736J6TV5DGLASXU4O56YRZ64 Trump aumenta la presión sobre el dictador Maduro (EFE/ Shawn Thew / Rayner Peña R)

Alerta regional y antecedentes

La incautación del Centuries elevó la tensión en la región y encendió alertas entre los principales socios comerciales de Venezuela, especialmente China. Desde Washington advirtieron que la estrategia de interceptar buques podría continuar como forma de aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.

La llamada “flota en la sombra”, integrada por cerca de mil buques antiguos que transportan crudo venezolano —muchos de ellos también involucrados en el traslado de petróleo sancionado de Rusia e Irán—, opera en la clandestinidad para evadir controles. Según TankerTrackers.com, más de 80 buques se encuentran actualmente en aguas venezolanas o cerca de la costa, y más de 30 están bajo sanciones de Estados Unidos.

Si bien la incautación de embarcaciones en aguas internacionales es poco frecuente, existen antecedentes. En 2020, Estados Unidos confiscó cuatro buques que transportaban combustible iraní, tras la aprobación de un juez federal que avaló la medida.