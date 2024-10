Al borde del llanto: la drámatica advertencia de un meteorólogo sobre el huracán Milton

Pese a su experiencia en ese campo, el graduado de la Universidad de Cornell y columnista de Bulletin of the Atomic Scientists no pudo evitar emocionarse durante una salida al aire. “Es un huracán increíble”, dijo, y señaló: “Ha bajado 50 milibares en 10 horas”.

El núcleo de este fenómeno climático se mantiene muy concentrado en su marcha sobre el golfo de México, lo que le permitió subir a la categoría 5, la de máxima intensidad.

A un día de su llegada, el estado está en emergencia, con amplios planes de evacuación obligatoria para millones de personas. Otros, que pueden quedarse en sus hogares, preparan todo lo necesario para proteger sus casa y se han provisto de alimentos para varios días. Por ejemplo, los stocks de agua mineral en los supermercados del área de Tampa han desaparecido.

Noticia en desarrollo...