Alquileres temporarios, la ecuación incompleta: cuando la solución para el turismo afecta a los residentes estables

Pero tras la salida de la pandemia, las sociedades - y los gobiernos - se encuentran con el lado "B" de ese sector creciente para el turismo. Cada vez hay menos ofertas de propiedades para alquilar y como el crédito es complejo, trabajadores, estudiantes y gente en general que busca tener su techo propio no encuentran cómo hacerlo.

Sus ingresos por la inflación se resintieron por el regreso de la inflación (pandemia + guerra) y no acceden o califican para créditos a largo aliento. En consecuencia hay, más demanda para alquiler.

Al mismo tiempo, el turismo que se recupera a niveles prepandémicos pide cada vez más viviendas para alquiler por poco tiempo. El pago seguro, las plataformas que soportan la relación entre locatario y locador han provocado dos situaciones.

Cada vez hay menos viviendas para alquilar de modo estable y prolongado y las que hay, aumentaron en mucho su valor

Decisiones controvertidas que toman los gobiernos

En Europa, el turismo se ha potenciado tanto que se da una paradoja extraña. Ciudades que "viven" de esa industria sin chimeneas ya se sienten invadidos y molestos por el número creciente de turistas.

La pandemia y el encierro le dio al mundo imágenes inéditas de Venecia: el agua pareció oxigenarse, volvieron a verse peces y aves silvestres y por supuesto, no había gente. A los venecianos, el panorama les encantó y quieren volver a él. Estudian medidas para limitar este regreso descontrolado del turismo pospandemia.

En Amsterdam, esta semana, la intendencia acaba de anunciar que no permitirá el amarre de cruceros. Traen turistas que no tienen ningún interés por la cultura de los países Bajos o sus museos.Solo se limitan a comer en lugares de "fast food", ensuciar y deambular.

no vacany NYC.jpg Un edficio en Nueva York, que se utilizaba para alquileres prolongados ahora dicen "no hay vacantes". SE fue al mercado del alquiler temporario para turismo. (Foto: Gentileza Forbes)

Tasas, controles, registros y límites

Gobiernos de todos los niveles pusieron su mirada en las plataforma de alquileres temporarios para turismo. La ciudad de Nueva York acaba de tomar varias medidas en este campo. Limitó la renta, abrió un registro obligatorio, con posibles multas duras para los propietarios. Con eso se busca que una propiedad que antes estaban a disposición de un neoyorquino o alguien que llegara trabajar o estudiar allí. Con el paso del tiempo tras la pandemia, cada vez más lugares para vivir salen de la oferta general para concentrarse solo en el mundo del turismo.

Nueva York, abanderada de la prohibición

Una nueva ley amenaza con demoler un mercado de 85 millones de dólares para el gigante de las casas compartidas como es "Airbnb". Su nombre proviene de (Colchón inflable y desayuno) por la manera rápida y barata de conseguir alojamiento. Claro que se puede tener hasta pisos enteros de gran confort para alojarse en Manhattan y alrededor del mundo.

La plataforma interpuso una demanda inmediata por entender que es una "prohibición de facto" que impide actos comerciales totalmente legales en los Estados Unidos. Además, para poder realizar este tipo de alquileres, el propietario debe registrarse y las aceptaciones son muy bajas y tardan mucho tiempo por parte del estado de la ciudad.

En los 16 años transcurridos desde su lanzamiento, los principales mercados –entre ellos Tokio, Miami y París– lanzaron ordenanzas para regular los alquileres a corto plazo, lo que lejos de finalizar, parece estar comenzando.

Europa, otro manotazo a lo que no resuelven los gobiernos.

La propia Unión Europea quiere una normativa para los 27, que sea uniforme. Así la regla será clara y estable en toda la comunidad. Así se trate de Croacia, España, Estonia o Italia, los turistas del mundo, los turistas europeos y los que buscan una vivienda a largo plazo sabrán a qué atenerse.

Una de las iniciativas más controvertidas, es la que pretende tener acceso a la red de clientes o registros.

-Este lunes, en Bruselas se avanzó para que Airbnb y otras empresas de alquiler de viviendas a corto plazo tengan que compartir datos sobre la cantidad de personas que utilizan sus plataforma.

Los intendentes o alcaldes de ciudades como París, Berlín o Barcelona culpan a estas plataformas de agravar la escasez de viviendas, al expulsar a los residentes de bajos ingreso. Los propietarios de esas urbes prefieren el turismo para albergar huéspedes en sus propiedades. Sea una habitación o un departamento completo.

La propuesta de la Comisión Europea marca un esfuerzo por abordar el mosaico de diferentes leyes nacionales en toda la UE que regulan a Airbnb y sus competidores, al tiempo que intenta equilibrar los intereses de las ciudades y de las zonas rurales.

Son justamente las zonas más alejadas las que están viviendo un boom de los alquileres temporarios, ya que cada vez los gobiernos dificultan la normativa en las ciudades más requeridas del viejo continente.

Reuters, consultó a Georgina Browes, directora de Airbnb sobre normas públicas de la UE y dijo: “Estas propuestas proporcionan un marco para que desde Airbnb ampliemos nuestra colaboración con los Gobiernos, facilitando que los europeos de a pie compartan sus hogares y sigan las reglas”.

El fenómeno de los alquileres turísticos

Cuando el mundo se globalizó y tras la caída del muro de Berlín, el turismo fue un boom extraordinario. España recibe a "otra España" en cantidad de turistas , el 15% de su PBI. Para Grecia, supera el 20% de su riqueza. Todos gracias a una transformación impensable, pero que estas plataformas sí vieron venir. Los hoteles, siempre escasos ante una demanda creciente, no se multiplicaron a la par. Por lo tanto, los precios se dispararon aún en los casos de 2 o 3 estrellas o hostels.

Las plataformas como Airbnb o Booking fueron una solución espectacular para turistas y propietarios de viviendas. Se pudo acceder a una habitación, a varias o a un departamento completo a precios más que accesibles comparados con los hoteles.

A lo largo de décadas, el turismo creció para alegría de operadores y los propios viajeros. Pero el mercado inmobiliario de alquiler prolongado comenzó a quedarse sin oferta ante la migración a estas nuevas alternativas.

vivienda para alquilar.jpg El mercado de viviendas para alquiler se achica en número pero con costos más elevados para salarios cortos. (Foto: Gentileza USC)

Si no puedes vencerlos...

Únete a ellos. Así sucedió con muchísimos hoteles - incluso de categoría - que se asociaron a esas plataformas para no quedar fuera del mercado turístico o en nichos muy específicos. Basta abrir dos páginas de internet para comprobar el impacto que beneficia al turista. La misma habitación, desde la página oficial del hotel o desde estas plataformas difieren en precio y facilidades para el pago. Incluso una cancelación de emergencia.

Pero estos elementos a favor del turismo tienen un lado "B", en contra de quienes buscan "piso" adecuado para mantener con sus ingresos

La reacción contra un enemigo equivocado

Siempre es más fácil elegir un chivo expiatorio para explicar situaciones más complejas. El conocido "ah, pero..."

Los gobiernos que no gestionan bien las economías, que creen que las malas decisiones son inocuas han vist como en sus países los trabajos se pieden o precarizan, las reformas no alcanzan y el empleo ya no garantiza el acceso a una vivienda propia. La inflación la generan estas malas políticas, pero resulta más fácil una explicación simple, un "enemigo vivisble", para confrontar.

Si el crédito para vivienda a varios años es muy caro, si el salario no alcanza para calificar para un préstamo, si la inflación debilita el poder adquisitivo y todo eso hace que muchos propietarios se vuelquen al alquiler temporario para proteger si inversión, la "culpa" es de los portales. Nunca será de una mala gestión económica.

A24.com de acuerdo a información compartida por Airbnb a través de sus sitio web también destaca lo siguiente:

Más de dos tercios (67.4%) de los Anfitriones de Airbnb en la Unión Europea respaldan la propuesta abordar las reglas de alquiler a corto plazo fragmentadas con un enfoque más claro, simple y armonizado para todo el bloque.

Hoy en la Unión Europea más de 1.1 millones de Anfitriones tiene solamente 1 listing en Airbnb , de los 1.4 millones de Hosts .

en , de los . Expansión a otras áreas no centrales del turismo. Airbnb quiere ser parte de la solución a los desafíos asociados con el crecimiento del turismo en Europa.

alquiler turístico.jpg Un turista llega a una vivienda para descanso,¿ se la está quitando a alguien que necesita para vivir o los gobiernos no encuentran soluciones inteligentes? (Foto: Gentileza EN)

Como ya dijimos las grandes ciudades están "saturadas" por el turismo. Como las vías de comunicaciones son excelentes, se puede diversificar el alojamiento en ciudades menores o alejadas. Traerá un cambio en ellas y de todas maneras se puede recorrer una gran capital luego de un corto viaje en tren, por ejemplo.

Esto ayuda al turismo "flexible", ese que no exige - por ejemplo - alojarse en París para visitar la ciudad luz. Puede tener su base para dormir en la campiña francesa y tomar un tren o subte para recorrer por donde tenga ganas. Así, co esa categoría "flexible", disminuye a una cuarta parte la chance de ocupar una vivienda en los centros de los principales destinos.

La "batalla" por el alojamiento está en pleno desarrollo. Para los gobiernos también es una apuesta. Si no aparecen más viviendas para alquileres prolongados, no bajan las tasas y mejora el crédito hipotecario, ¿quién será el próximo chivo expiatorio?

Dejamos de lado situaciones como la de la Argentina, sin crédito - salvo islas temporales - con alta inflación y pudiendo ser pobre aún con un trabajo formal. Porque cuando se "alumbran " soluciones como la última ley de alquileres, ya vimos lo que pasa. Pero eso es para otra nota.