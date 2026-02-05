Antártida: Qué buscan dos misiones científicas que están investigando al mismo tiempo debajo del hielo permanente

Un equipo de investigadores británicos y surcoreanos buscaba instalar sensores bajo este gigantesco glaciar para medir, por primera vez de forma directa, cómo las aguas oceánicas cálidas lo están derritiendo desde abajo a un ritmo de cientos de metros por año. Los científicos temen que, si Thwaites pierde demasiada masa, podría desencadenar el deslizamiento acelerado de gran parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental hacia el mar, elevando el nivel del océano hasta 4,5 metros en los próximos siglos y afectando a comunidades costeras de todo el mundo.

Es uno de los efectos negativos del ya de por sí complejo cambio climático. Se teme que si las reservas de agua dulce en los polos se derriten, por una serie de factores, terminen haciendo que suba el agua de los océanos. Esto, provocaría enormes inundaciones, incluso de caracter permanente, en diferentes ciudades costeras del mundo. La vida en esos lugares sería imposible o con enormes daños para la población y la economía.

Misión imposible: "Este orificio se autodestruirá..."

Este sábado, los científicos lograron obtener los primeros datos jamás recogidos bajo el tronco principal del glaciar. Las mediciones mostraron aguas turbulentas y sorprendentemente cálidas, con temperaturas similares a las del océano abierto. “Hay suficiente calor como para impulsar un derretimiento significativo”, señalaron los investigadores.

Animados por ese éxito parcial, intentaron el paso final: instalar un sistema de instrumentos que quedaría bajo el glaciar durante uno o dos años, enviando datos diarios por satélite. sin embargo, esta fase del plan no fue posible. El cable con los sensores se atascó a unos tres cuartos del recorrido. Mas allá de si no puede retomarse la perforación, los datos preliminares confirman que el agua bajo Thwaites es más cálida y dinámica de lo esperado. Ese solo dato, va en el mismo sentido de lo que se quiere estudiar: saber si, como consecuencia del cambio climático, la temperatura de los océanos se va elevando y las corrientes cálidas provocan un deshielo mayor, año tras año. El frío del invierno, que se va haciendo más templado, no alcanza para que el nivel de hielo recupere lo que se pierde durante el verano.

misiones científicas Dos misiones a las profundidades del hielo y el suelo antártico. (Foto. A24.com)

Qué secretos guarda el subsuelo de la Antártida

Es la otra trascendente misión. Con científicos del Reino Unido, ahora en colaboración con surcoreanos. Una perforación científica sin precedentes en la Antártida ha logrado algo que hasta hace poco parecía imposible: extraer un registro climático continuo de 1,2 millones de años, conservado en las capas de hielo más profundas del continente blanco.

El equipo, integrado por decenas de investigadores europeos, perforó un pozo de 2,8 kilómetros de profundidad en la llamada Little Dome C, una región de la Antártida Oriental ubicada a unos 50 kilómetros de la estación científica Concordia. Allí, bajo temperaturas promedio de -35 °C y condiciones extremas, lograron recuperar núcleos de hielo extremadamente antiguos que contienen burbujas de aire y trazas químicas intactas de la atmósfera de épocas ya perdidas para la historia.

Para analizar el material recuperado, un equipo de aproximadamente 30 personas fundió lentamente los segmentos más antiguos (unos 190 metros de hielo profundo) utilizando técnicas de flujo continuo que permiten medir isótopos, partículas y compuestos químicos simultáneamente. Los primeros resultados ya indican que este archivo puede cambiar la forma en que la comunidad científica interpreta los datos climáticos más remotos.

Desde un remoto pasado, bajo la superficie y en el hielo permanente y las corrientes marinas, la Antártida nos muestra los efectos negativos del cambio climático.