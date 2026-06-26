La imperdonable traición de Marley a Florencia Peña tras la polémica por la noticia falsa del papá de Messi.

¿Qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV?

Tras la decisión de Nico Occhiato de levantar El Show del Verano luego de la polémica fake news que Florencia Peña difundió al aire sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, se confirmó que Marley tampoco continuará vinculado al ciclo. El conductor, que se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial junto a Ian Lucas, había participado del programa de forma diaria desde allá, mientras Florencia lo sostenía desde Buenos Aires con la expectativa de viajar próximamente a sumarse a la cobertura. Esos planes quedaron cancelados.

Juan Otero, hijo de la actriz, reconoció ante LAM (América TV) que desconoce qué pasará con el futuro del programa: "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa". Y confirmó que el viaje familiar que tenían previsto al Mundial también quedó descartado: "Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente".

La panelista Juli Argenta aportó el dato clave sobre cómo se cerró el vínculo: "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación". Así, el ciclo que había logrado destacarse durante el verano por su formato descontracturado terminó abruptamente en medio de una de las mayores controversias que enfrentó Luzu TV desde su creación.