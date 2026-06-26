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NUEVO ESCÁNDALO

La imperdonable traición de Marley a Florencia Peña tras la polémica por la noticia falsa del papá de Messi

Trascendió una versión picante sobre el vínculo de Marley y Florencia Peña, en medio del revuelo por la noticia falsa de la muerte del padre de Messi.

26 jun 2026, 16:19
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La imperdonable traición de Marley a Florencia Peña tras la polémica por la noticia falsa del papá de Messi.

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La imperdonable traición de Marley a Florencia Peña tras la polémica por la noticia falsa del papá de Messi.

El escándalo que desató Florencia Peña en Luzu TV al dar al aire la falsa noticia de la muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi, sigue generando repercusiones. El error fue desmentido a los pocos segundos, pero el daño ya estaba hecho: Nico Occhiato se disculpó públicamente con el capitán de la Selección y decidió levantar el programa que Florencia compartía con Marley. Con los reclamos económicos de la actriz instalados en todos los medios, apareció ahora un nuevo frente: la tensión entre Peña y su histórico amigo, que se mantuvo llamativamente en silencio mientras ella atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El gesto no pasó desapercibido. Florencia había dicho en su momento que ella se "inmolaba" por los suyos, en alusión directa a la actitud de Occhiato de sacarla del aire. Pero lo que más le duele, según trascendió, es que Marley —quien también está en Estados Unidos cubriendo el Mundial— tampoco apareció públicamente a respaldarlo. Al menos no lo hizo en el momento en que más se lo necesitaba.

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Este jueves, Marina Calabró y Guido Záffora pusieron en palabras esta interna en su programa radial de El Observador. "Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Por su amigo. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea", explicó Záffora para graficar cómo vive Peña sus vínculos. El conductor habría actuado de forma completamente opuesta.

Calabró sumó un antecedente que pinta de cuerpo entero la lealtad unilateral que Florencia habría sostenido en esta amistad: "Florencia Peña se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza solamente por decir que Marley merecía una nominación al Martín Fierro como mejor conductor". Y Záffora cerró con el estado anímico actual de la actriz: "Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada. Creo que ahora en estos días cayó de todo lo que pasó y la viene pasando bastante mal". El silencio del conductor de Por el Mundo quedó así expuesto como una herida que, según su entorno, todavía no cicatrizó.

¿Qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV?

Tras la decisión de Nico Occhiato de levantar El Show del Verano luego de la polémica fake news que Florencia Peña difundió al aire sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, se confirmó que Marley tampoco continuará vinculado al ciclo. El conductor, que se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial junto a Ian Lucas, había participado del programa de forma diaria desde allá, mientras Florencia lo sostenía desde Buenos Aires con la expectativa de viajar próximamente a sumarse a la cobertura. Esos planes quedaron cancelados.

Juan Otero, hijo de la actriz, reconoció ante LAM (América TV) que desconoce qué pasará con el futuro del programa: "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa". Y confirmó que el viaje familiar que tenían previsto al Mundial también quedó descartado: "Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente".

La panelista Juli Argenta aportó el dato clave sobre cómo se cerró el vínculo: "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación". Así, el ciclo que había logrado destacarse durante el verano por su formato descontracturado terminó abruptamente en medio de una de las mayores controversias que enfrentó Luzu TV desde su creación.

     

 

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