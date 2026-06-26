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Uruguay se juega la vida ante España: los resultados que necesita la Celeste para clasificarse a los 16avos. de final

Tras encadenar dos empates consecutivos en el inicio del certamen, el conjunto charrúa define su futuro en un partido de alto voltaje frente a la Roja. Las matemáticas de la clasificación, el duelo en simultáneo y el fantasma de un cruce con Argentina en la próxima ronda.

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Uruguay se juega la vida ante España: los resultados que necesita la Celeste para clasificarse a los 16avos. de final

La Copa del Mundo ingresa en su etapa más vibrante y la definición de la primera etapa promete mantener en vilo a todo el continente. Uruguay y España protagonizarán un partido de alto voltaje en el Estadio Guadalajara por el cierre de la fase de grupos. Luego de haber cosechado un andar regular pero con sabor a poco en el arranque de la competencia, la Celeste depende de sí misma para avanzar al cuadro final del Mundial 2026, aunque el abanico de posibilidades matemáticas abre diversos escenarios para la última jornada del Grupo H.

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El cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026.

El panorama para los dirigidos por el director técnico argentino Marcelo Bielsa se volvió sumamente ajustado debido a los resultados previos. Uruguay empató en su debut con Arabia Saudita y luego igualó con Cabo Verde en la segunda jornada, lo que dejó al equipo sudamericano en una posición compleja para sellar su boleto.

En simultáneo con el cruce ante los europeos, Cabo Verde y Arabia Saudita chocarán en la ciudad de Houston incluso con la posibilidad de terminar como líderes de la zona. Por eso, cada marcador importa y el cuerpo técnico charrúa deberá estar atento a lo que suceda minuto a minuto en ambos estadios para administrar su estrategia.

Qué resultados necesita Uruguay para clasificar a los 16avos de final del Mundial

Las posibilidades de la selección charrúa de cara a la etapa eliminatoria del certamen ecuménico varían drásticamente según el resultado que consiga en el Estadio Guadalajara:

  • Si Uruguay gana: Clasificará a los dieciseisavos de final pase lo que pase en el otro encuentro. Bajo este escenario, si Cabo Verde también gana su partido por una diferencia de gol superior en dos tantos, desplazará a la Celeste al segundo puesto del grupo; de lo contrario, los sudamericanos avanzarán como primeros de zona.

  • Si Uruguay empata: Necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita igualen en su partido sin superarlo en goles a favor para poder terminar en el segundo lugar. En caso de que africanos o asiáticos ganen en Houston, la Celeste quedará relegada al tercer puesto y necesitará esperar otros resultados para saber si logra clasificar como uno de los ocho mejores terceros.

  • Si Uruguay pierde: Quedará eliminada de la Copa del Mundo sin importar lo que ocurra en los demás grupos, ya que finalizará con apenas dos unidades en su haber, una cifra que la deja matemáticamente sin chances de pelear por los cupos de los mejores terceros.

Cómo quedarán los cruces del Grupo H rumbo a los 16avos de final

Una vez que finalicen los dos partidos y quede decretada la tabla de posiciones definitiva de la zona, los clasificados conocerán de inmediato su destino en la llave de eliminación directa:

Si la Celeste logra reponerse y avanza como primera de la zona, se enfrentará en los 16vos de final a un tercero proveniente de los grupos F, G, H, I o J. Por su parte, la encrucijada se vuelve mayúscula si se clasifica en la segunda ubicación: el segundo lugar del Grupo H irá directamente contra la Selección Argentina.

Finalmente, en caso de que Uruguay deba conformarse con avanzar a la próxima ronda como uno de los mejores terceros, el rival de la llave dependerá de la combinación final de los grupos clasificados, pudiendo cruzarse con el primero del Grupo A, I, E o G.

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