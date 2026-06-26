Uruguay se juega la vida ante España: los resultados que necesita la Celeste para clasificarse a los 16avos. de final

Si Uruguay gana: Clasificará a los dieciseisavos de final pase lo que pase en el otro encuentro . Bajo este escenario, si Cabo Verde también gana su partido por una diferencia de gol superior en dos tantos, desplazará a la Celeste al segundo puesto del grupo; de lo contrario, los sudamericanos avanzarán como primeros de zona.

Si Uruguay empata: Necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita igualen en su partido sin superarlo en goles a favor para poder terminar en el segundo lugar . En caso de que africanos o asiáticos ganen en Houston, la Celeste quedará relegada al tercer puesto y necesitará esperar otros resultados para saber si logra clasificar como uno de los ocho mejores terceros.

Si Uruguay pierde: Quedará eliminada de la Copa del Mundo sin importar lo que ocurra en los demás grupos, ya que finalizará con apenas dos unidades en su haber, una cifra que la deja matemáticamente sin chances de pelear por los cupos de los mejores terceros.

Cómo quedarán los cruces del Grupo H rumbo a los 16avos de final

Una vez que finalicen los dos partidos y quede decretada la tabla de posiciones definitiva de la zona, los clasificados conocerán de inmediato su destino en la llave de eliminación directa:

Si la Celeste logra reponerse y avanza como primera de la zona, se enfrentará en los 16vos de final a un tercero proveniente de los grupos F, G, H, I o J. Por su parte, la encrucijada se vuelve mayúscula si se clasifica en la segunda ubicación: el segundo lugar del Grupo H irá directamente contra la Selección Argentina.

Finalmente, en caso de que Uruguay deba conformarse con avanzar a la próxima ronda como uno de los mejores terceros, el rival de la llave dependerá de la combinación final de los grupos clasificados, pudiendo cruzarse con el primero del Grupo A, I, E o G.