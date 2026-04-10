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Artemis II: cómo será el impactante regreso a la Tierra dentro de una "bola de fuego"

Es el punto más crítico de la misión ya que penetrarán en la atmósfera a una altitud de 121.920 metros en una cápsula capaz de soportar temperaturas que alcanzan los 2.760 grados.

La entrada de la cápsula a la atmósfera será el momento más caliente de la misión. 

La entrada de la cápsula a la atmósfera será el momento más caliente de la misión. 

La misión Artemis II se prepara para uno de sus momentos más críticos: el regreso de los astronautas a la Tierra, una maniobra extrema que incluye el ingreso a la atmósfera a altísimas temperaturas y un amerizaje controlado en el océano Pacífico. La expectativa crece tanto dentro como fuera de la nave Orión, donde la tripulación enfrenta la etapa más desafiante del viaje.

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El astronauta Víctor Glover, uno de los integrantes de la misión, anticipó que el reingreso es una experiencia tan intensa como exigente. Lo describió como “montar una bola de fuego”, en referencia al brutal rozamiento con la atmósfera terrestre que eleva la temperatura de la cápsula a niveles extremos.

Durante el descenso, la nave Orión ingresará a la atmósfera desde más de 120.000 metros de altura, atravesando un proceso donde el calor puede alcanzar los 2.760 grados Celsius. En ese instante, la tripulación quedará incomunicada durante varios minutos debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula.

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Este tramo es considerado el más riesgoso de toda la misión, ya que combina factores técnicos, físicos y psicológicos. Los astronautas deben apoyarse en meses de entrenamiento intensivo para ejecutar cada paso con precisión y mantener la estabilidad en condiciones extremas.

Antes de la reentrada, la nave realizará maniobras clave para ajustar su trayectoria y garantizar un ángulo de ingreso adecuado. Además, el módulo de servicio se desacopla minutos antes del descenso final, completando así una de las últimas etapas del viaje.

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Los integrantes de la tripulaci&oacute;n de la misi&oacute;n Artemis II.&nbsp;

Los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II.

Paracaídas, amerizaje y rescate: el operativo final

Una vez superado el reingreso, se despliega el sistema de paracaídas en dos fases: primero los estabilizadores y luego los principales, que reducen la velocidad de la cápsula hasta unos 38 km/h para permitir un amerizaje seguro frente a la costa de California.

Tras tocar el agua, un sistema de flotadores mantiene la cápsula en posición vertical mientras se activa el operativo de rescate. Equipos militares y embarcaciones especializadas se acercan rápidamente para asistir a los astronautas, que son trasladados a una balsa inflable antes de ser evacuados en helicóptero hacia un centro médico.

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Una serie de despliegues de parac&iacute;das suavizar&aacute; el amerizaje.&nbsp;

Una serie de despliegues de paracídas suavizará el amerizaje.

El objetivo es completar todo el procedimiento en pocas horas, asegurando la rápida recuperación de la tripulación. Luego, la cápsula Orión será trasladada para su análisis en instalaciones de la NASA, cerrando así una misión que promete marcar un nuevo hito en la exploración espacial.

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