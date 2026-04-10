Artemis II: cómo será el impactante regreso a la Tierra dentro de una "bola de fuego"

Antes de la reentrada, la nave realizará maniobras clave para ajustar su trayectoria y garantizar un ángulo de ingreso adecuado. Además, el módulo de servicio se desacopla minutos antes del descenso final, completando así una de las últimas etapas del viaje.

C2WPJXC7JFDYTBAAFFK5KFYTCA Los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II.

Paracaídas, amerizaje y rescate: el operativo final

Una vez superado el reingreso, se despliega el sistema de paracaídas en dos fases: primero los estabilizadores y luego los principales, que reducen la velocidad de la cápsula hasta unos 38 km/h para permitir un amerizaje seguro frente a la costa de California.

Tras tocar el agua, un sistema de flotadores mantiene la cápsula en posición vertical mientras se activa el operativo de rescate. Equipos militares y embarcaciones especializadas se acercan rápidamente para asistir a los astronautas, que son trasladados a una balsa inflable antes de ser evacuados en helicóptero hacia un centro médico.

3HZQDNLPBFCFVIJEATHA5U2NHY Una serie de despliegues de paracídas suavizará el amerizaje.

El objetivo es completar todo el procedimiento en pocas horas, asegurando la rápida recuperación de la tripulación. Luego, la cápsula Orión será trasladada para su análisis en instalaciones de la NASA, cerrando así una misión que promete marcar un nuevo hito en la exploración espacial.