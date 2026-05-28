Argentina se consolida como proveedor de vacunas antigripales para América Latina y el Caribe

Según el Gobierno, la empresa argentina Sinergium Biotech producirá vacunas antigripales para América Latina y el Caribe, a partir de un acuerdo de CSL Seqirus con la OPS.

En el anuncio, que se formaliza luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera el pasado 16 de marzo su salida de la Organización mundial de la Salud (OMS), indica que "los argentinos tendrán prioridad de acceso a una primera asignación de dosis, junto con los demás países participantes".

La iniciativa supera los 35 millones de dólares en inversiones vinculadas, proyecta exportaciones por aproximadamente 100 millones de dólares anuales, impulsa la transferencia tecnológica y fortalece la plataforma biotecnológica nacional de alta complejidad.

El ministro dijo que el objetivo es "profundizar este camino porque el sector tiene condiciones concretas para competir en el mundo: recursos humanos calificados, infraestructura y capacidad exportadora. La salud es unos de los motores del crecimiento argentino: tiene potencial para atraer divisas y crear empleo de calidad para los argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2059987926818119872?s=20&partner=&hide_thread=false INVERSIÓN PRIVADA PARA PRODUCIR VACUNAS EN ARGENTINA



La producción nacional de vacunas refleja el proceso de crecimiento de las inversiones en salud y consolida el liderazgo regional en este campo. La empresa argentina Sinergium Biotech producirá vacunas antigripales para… — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 28, 2026

Asimismo, señaló que esta iniciativa significa "más capacidad nacional en un sector estratégico que permitirá atraer inversiones, incorporar innovación y generar empleo de calidad”.

Lugones agregó que “el Gobierno nacional está generando las condiciones para que la salud se convierta en uno de los motores de crecimiento de la economía argentina”.

“Esto es una muestra concreta de cómo la industria local puede integrarse a soluciones sanitarias de escala regional”, consideró Lugones y destacó que nuestro país tendrá además prioridad para acceder a una primera asignación de dosis de estas vacunas.

Para sostener la expansión regional, Sinergium Biotech ya realizó una inversión de 25 millones de dólares destinada a ampliar su capacidad productiva. En forma adicional, ambos laboratorios se comprometieron a invertir 10 millones de dólares adicionales en transferencia de tecnología para adecuarse a los estándares de calidad requeridos para el abastecimiento internacional.

Según el Gobierno, la firma del acuerdo promoverá a su vez el desarrollo de proveedores locales en áreas estratégicas vinculados a materiales de empaque, logística farmacéutica, validaciones regulatorias y cadena de suministro especializada. Se trata de un proceso que contribuirá al fortalecimiento del ecosistema biotecnológico local, al favorecer la incorporación de tecnología, el desarrollo de capacidades industriales y la generación de empleo de alto valor agregado.

Ambas iniciativas fortalecen el perfil exportador de la industria biotecnológica argentina y contribuyen a la generación de divisas en sectores de alta complejidad tecnológica. Los acuerdos vinculados a vacunas antigripales proyectan exportaciones de aproximadamente 100 millones de dólares anuales. En 2026, ya ha generado más de 60 millones de dólares y prevé sumar otros 60 millones de dólares adicionales antes de fin de año con la suma de las exportaciones de la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente resultantes del acuerdo firmado entre Pfizer y OPS en 2025.