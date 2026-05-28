El dramático audio de la madre de Agostina Vega al único detenido: "Claudio, por favor..."

La mujer también pidió que no involucren a su familia y reclamó información sobre el paradero de la adolescente.

“No te hicimos nada, Claudio, nosotras, a quien la tenga. ¿A quién se la diste? Claudio decíle que me la devuelvan, que no me le dan daño, Claudio, por lo menos hace eso por mi hija”, sostuvo.

el-acusado-quedo-detenido-y-es-investigado-por-la-desaparicion-de-la-nena-de-14-anos-foto-facebook-claudio-barrelier-GM6BEYB6YJCK3IKSKPWLSULVVY Claudio Gabriel Barrelier sostuvo que el acusado niega cualquier vinculación con la desaparición de la joven. (Foto: archivo)

En otro tramo del mensaje, insistió con que Barrelier tendría conocimiento sobre lo ocurrido y volvió a exigir que Agostina regrese con vida: “Yo sé que él sabe quién tiene a mi hija, que me la devuelva. Devuélvanmela. Mi hija no le hizo nada”, manifestó. Y agregó: "Ágarrensela con su familia, mi hija no tiene nada que ver, que me devuelvan a mi hija, es lo único que pido”, agregó.

Mientras continúa la búsqueda de la adolescente, el abogado defensor de Barrelier aseguró que su cliente desconoce dónde está Agostina y negó cualquier participación en su desaparición.

El video donde se la ve a Agostina

La defensa de Claudio Barrelier aseguró que la persona que aparece junto al imputado en las cámaras de seguridad no es Agostina Vega, sino su propia hija. Según explicó el abogado, ambos habían salido esa noche a comprar una gaseosa y cigarrillos, y sostuvo que la adolescente desaparecida nunca ingresó a la vivienda ni fue trasladada por el acusado.

“Está 100% seguro que la persona que lo acompaña es su hija. Que habían salido a comprar una gaseosa y cigarrillo de esa noche. Él confirma que Agostina nunca estuvo adentro de ese domicilio y que jamás fue trasladada por él en ningún tipo de vehículo ni nada”, afirmó.

El letrado también señaló que ese mismo día Barrelier había coincidido con Agostina y su madre en un cumpleaños realizado después de un partido de fútbol. De acuerdo con la versión de la defensa, durante ese encuentro la menor comentó que más tarde iba a reunirse con otro joven y que su madre conocía esa situación.