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Caso Diego Fernández Lima: qué hallaron en las nuevas excavaciones en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El operativo se desarrolló en la vivienda ubicada sobre la avenida Congreso al 3700 y estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.

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Qué hallaron en las nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf. (Foto: archivo)

Qué hallaron en las nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf. (Foto: archivo)

La Justicia realizó nuevas excavaciones en la casa del principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984, pero el operativo terminó sin hallazgos relevantes. “No rescataron ningún resto óseo ni material no biológico”, confirmó una de las abogadas de Cristian Graf tras el procedimiento realizado en el barrio porteño de Coghlan.

Leé también Por qué la Justicia prohibió refaccionar la casa de Coghlan donde encontraron los restos de Diego Fernández Lima
El frente de la casa donde estaban enterrados los restos del adolescente Diego Fernández Lima, sobre la avenida Congreso al 3700 de Coghlan.  (Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar).

El operativo se desarrolló este jueves en la vivienda ubicada sobre la avenida Congreso al 3700 y estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

La medida había sido ordenada por el juez Alejandro Litvack luego de que un estudio con georradar detectara anomalías en el terreno y tras la aparición de un testigo que aportó nuevos datos sobre el caso.

Las excavaciones se concentraron en un sector puntual del patio trasero de la vivienda y alcanzaron unos 50 centímetros de profundidad. Sin embargo, trascendió que no apareció nada de interés para la investigación.

La abogada Erica Nyczpor explicó que durante el operativo solo hallaron raíces de un árbol removido, fragmentos de azulejos y restos de un animal. “Ese fue el resultado: no rescataron ningún resto óseo ni material no biológico”, sostuvo la defensora ante la prensa.

Además, aseguró que Cristian Graf estuvo presente durante todo el procedimiento y volvió a remarcar su inocencia. “Él es inocente”, afirmó. También señaló que el acusado continuará en libertad porque “la causa está prescripta”.

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Los restos de Diego Fernández Lima. (Foto: archivo)

Los restos de Diego Fernández Lima. (Foto: archivo)

La declaración que reactivó la investigación

En los últimos días, la causa sumó un testimonio considerado clave por los investigadores. Se trata de una declaración espontánea realizada por una persona que aseguró haber escuchado una conversación vinculada al crimen durante una reunión social en 2017.

Según esa versión, uno de los presentes recordó un asado realizado en 2011 junto a un hombre de apellido alemán que habría hablado sobre “la facilidad de matar a alguien y hacerlo desaparecer”.

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, ese hombre contó que su hijo tenía problemas con un compañero de colegio y que habrían organizado una trampa contra Diego Fernández Lima. Siempre según esa declaración, el adolescente habría sido citado a una casa con la excusa de encontrarse con una joven que le gustaba y luego habría sido asesinado y enterrado en el jardín.

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Cristian Graf, (Foto: archivo)

Cristian Graf, (Foto: archivo)

La hipótesis del homicidio en la casa de Coghlan

La fiscalía, encabezada por Martín López Perrando, considera que este nuevo testimonio refuerza una hipótesis que ya existía sobre un posible homicidio dentro de la vivienda vinculada al entorno de Cristian Graf.

Ahora los investigadores buscan identificar a la joven mencionada como supuesto señuelo y reconstruir los vínculos entre los protagonistas de aquella época. El caso volvió a tomar impulso después de que en 2025 obreros encontraran de manera accidental restos humanos en el terreno, lo que llevó a la Justicia a preservar la zona y ordenar nuevos estudios.

En tanto, el juez dispuso que no se realicen modificaciones en el terreno durante al menos 60 días para preservar posibles evidencias. La familia de Diego Fernández Lima continúa esperando respuestas sobre qué ocurrió con el adolescente de 16 años que desapareció el 26 de julio de 1984.

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