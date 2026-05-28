Rodrigo Paz Pereira aseguró que "en Bolivia no va a haber más muertos por Evo Morales"

Embed - RODRIGO PAZ - PRESIDENTE DE BOLIVIA: "EVO MORALES TIENE LOS DÍAS CONTADOS"

“Está oculto en el Chapare, no duerme bien, tiene una serie de equipos de respaldo e información que lo mueven de un lado a otro y en algún momento ese equipo fallará y no podrá escapar de la Justicia”, sostuvo.

Sobre la crisis social y económica

Paz Pereira remarcó que el Gobierno no permitirá nuevos hechos de violencia vinculados al conflicto político interno. “En Bolivia no va a haber más muertos por Evo Morales”, afirmó.

Durante la entrevista, el mandatario denunció que detrás de las protestas y bloqueos existe un intento de golpe impulsado por sectores económicos vinculados al Chapare. Según explicó, algunas demandas sociales son legítimas, aunque consideró que fueron utilizadas políticamente.

Bolivia protestas 5 Paz Pereira remarcó que el Gobierno no permitirá nuevos hechos de violencia vinculados al conflicto político interno. (Foto: Reuters)

“Hay gente que tiene justas demandas, hay que ser muy claros. Pero detrás de esas demandas ha entrado toda esta fuerza económica del Chapare que ha distorsionado todo este ciclo de demandas y eso es un intento de golpe, evidentemente que han fracasado”, expresó.

El presidente boliviano aseguró además que la ciudad de El Alto comenzó a recuperar cierta normalidad luego de las tensiones registradas en las últimas semanas. “La ciudad de El Alto ya está en una normalidad relativa salvo algunos puntos que están queriendo incidir para friccionar la relación con el Gobierno”, señaló.

En ese contexto, desmintió versiones sobre supuestos planes de privatización en áreas sensibles del Estado y defendió la convivencia entre empresas públicas y privadas. “En el caso de Bolivia se puede convivir con empresas estatales históricas pero también con empresas privadas como ha sido toda la vida”, afirmó.

Encuentro con Javier Milei

Paz Pereira también destacó el respaldo internacional que recibió su administración y agradeció especialmente la cooperación de la Argentina durante la crisis interna.

Además, sostuvo que el Gobierno mantiene el diálogo como principal herramienta para resolver el conflicto y evitar una escalada de violencia.

“No tuve la oportunidad de hablar con (Javier) Milei, pero sí se trabajó a nivel de cancillerías. El Gobierno argentino ha expresado y el presidente también el total respaldo a la democracia boliviana”, indicó.

El mandatario explicó que ambos países coordinaron un puente aéreo humanitario entre Santa Cruz y La Paz con asistencia de aviones Hércules argentinos y se mostró "muy agradecido con esa cooperación”, remarcó.

Milei y Paz Pereira “No tuve la oportunidad de hablar con (Javier) Milei, pero sí se trabajó a nivel de cancillerías", expresó Rodrigo Paz. (Foto: archivo)

Su relación con Evo Morales

En otro tramo de la entrevista, respondió a las declaraciones de Evo Morales sobre ese operativo aéreo, luego de que el exmandatario denunciara que los vuelos transportaban gases lacrimógenos. “El señor Evo Morales es un delirante del poder y le tiene miedo hasta a su propia sombra. Cuando Evo camina y ve una sombra al lado cree que es conspiración", disparó.

Además, consideró que el exmandatario atraviesa un proceso de desgaste político y personal. “La ansiedad del poder hará la destrucción de su organización como ya lo ha hecho en el pasado”, agregó.

Promesas de campaña, gestión y expectativas

En materia económica, Paz Pereira defendió la gestión de su administración y aseguró que Bolivia atraviesa un proceso de recuperación. “Hemos cumplido con la promesa de estabilizar el dólar, con que el Banco Central no sea la caja chica del Gobierno y bajar el déficit fiscal”, señaló.

También sostuvo que el país podría cerrar el año con un récord histórico de exportaciones. “Este año vamos a pasar por encima de esos 14 mil millones de dólares”, destacó.

El mandatario afirmó que la oposición busca frenar el proceso de transformación impulsado por su Gobierno y ratificó que completará su mandato constitucional: “Los que me piden la renuncia se van a tener que aguantar porque el voto popular indicó cuál es el camino y son cinco años de Constitución que es lo que debo cumplir”, aseguró.

Consultado sobre las acusaciones judiciales contra Evo Morales, Paz Pereira sostuvo que el ex mandatario deberá enfrentar a la Justicia. “Él en su conciencia sabe que no hizo bien, que hizo daño al país pero además que hizo daño a menores, que es por lo cual lo acusan”, manifestó.

Por último, descartó sentir temor frente al escenario político y reafirmó su decisión de continuar con las reformas. “Si tuviera miedo no estaría haciendo todas estas cosas. Estamos firmes”, concluyó.