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Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los próximos haberes

Se ratificó de forma oficial el esquema de pago para el Sueldo Anual Complementario correspondiente a la primera mitad de año del sector pasivo. La Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará el medio aguinaldo en la misma fecha fijada para los haberes ordinarios ajustados por el IPC de junio de 2026.

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Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los próximos haberes

Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los próximos haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la incorporación del primer sueldo anual complementario dentro del esquema contable del próximo ciclo previsional. Se detalla que la liquidación de la cuota del aguinaldo de mitad de año se unificará de oficio junto con los haberes corrientes, asegurando que los adultos mayores perciban el total de la asistencia económica en una única jornada financiera según las terminaciones de DNI.

Leé también Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes
Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes

La base de cálculo que implementan los equipos técnicos del organismo se determina identificando la mayor remuneración mensual bruta registrada durante el primer semestre de 2026. Para el segmento de la población que recibe los haberes mínimos, este aporte complementario funcionará como una inyección de ingresos indispensable para equilibrar la economía familiar, liquidándose de manera directa sin gestiones intermedias.

¿Cuánto cobrarán los jubilados por el medio aguinaldo en junio?

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Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los pr&oacute;ximos haberes

Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los próximos haberes

Al consolidarse la variación por movilidad en un 2,6% a raíz de los índices de inflación relevados en abril, el piso salarial del sector pasivo se reacomodará en los $403.396,63. Esta variable numérica es la que dictamina que la cuota del aguinaldo correspondiente a las escalas de base se sitúe exactamente en los $201.698,31 de ley.

Con la unificación de los diferentes conceptos previsionales en los recibos, los jubilados de la escala mínima percibirán un pozo bruto unificado de $675.094,94 en su ventanilla bancaria habitual. Esta cifra global se constituye sumando el haber mensual reajustado, el medio aguinaldo semestral y el bono fijo de asistencia de emergencia de $70.000 otorgado por las autoridades nacionales.

¿Cómo se realiza el pago del aguinaldo para evitar demoras?

La entidad de la seguridad social transferirá la totalidad de los fondos en un único movimiento electrónico bancario, facilitando la operatividad interna de las sucursales y minimizando los tiempos de espera frente a las cajas de cobro. Los adultos mayores contarán con el dinero a su entera disposición a partir de las primeras horas de la fecha señalada, permitiendo consumos en terminales de débito o extracciones totales en cajeros automáticos.

El medio aguinaldo que abona el organismo asimilará los descuentos de ley estipulados para la cobertura médica y asistencial, quedando exceptuado de los topes económicos que regulan el otorgamiento del refuerzo extraordinario. Los beneficiarios tienen la alternativa de examinar el desglose contable de sus conceptos emitiendo el comprobante electrónico de haberes desde la aplicación móvil Mi ANSES.

¿Qué ocurre con el medio aguinaldo en los haberes superiores?

Las categorías salariales que se posicionan por encima del haber mínimo jubilatorio también tendrán acreditado el pago del aguinaldo semestral, el cual se computará aplicando el 50% directo sobre la mayor remuneración mensual sujeta a aportes de su respectivo rango previsional.

Calendario previsional: fechas de cobro del medio aguinaldo en junio de 2026

La distribución del clearing bancario de la seguridad social se acoplará estrictamente al orden correlativo de las jubilaciones mínimas fijado por el organismo:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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