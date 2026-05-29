Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los próximos haberes

Con la unificación de los diferentes conceptos previsionales en los recibos, los jubilados de la escala mínima percibirán un pozo bruto unificado de $675.094,94 en su ventanilla bancaria habitual. Esta cifra global se constituye sumando el haber mensual reajustado, el medio aguinaldo semestral y el bono fijo de asistencia de emergencia de $70.000 otorgado por las autoridades nacionales.

¿Cómo se realiza el pago del aguinaldo para evitar demoras?

La entidad de la seguridad social transferirá la totalidad de los fondos en un único movimiento electrónico bancario, facilitando la operatividad interna de las sucursales y minimizando los tiempos de espera frente a las cajas de cobro. Los adultos mayores contarán con el dinero a su entera disposición a partir de las primeras horas de la fecha señalada, permitiendo consumos en terminales de débito o extracciones totales en cajeros automáticos.

El medio aguinaldo que abona el organismo asimilará los descuentos de ley estipulados para la cobertura médica y asistencial, quedando exceptuado de los topes económicos que regulan el otorgamiento del refuerzo extraordinario. Los beneficiarios tienen la alternativa de examinar el desglose contable de sus conceptos emitiendo el comprobante electrónico de haberes desde la aplicación móvil Mi ANSES.

¿Qué ocurre con el medio aguinaldo en los haberes superiores?

Las categorías salariales que se posicionan por encima del haber mínimo jubilatorio también tendrán acreditado el pago del aguinaldo semestral, el cual se computará aplicando el 50% directo sobre la mayor remuneración mensual sujeta a aportes de su respectivo rango previsional.

Calendario previsional: fechas de cobro del medio aguinaldo en junio de 2026

La distribución del clearing bancario de la seguridad social se acoplará estrictamente al orden correlativo de las jubilaciones mínimas fijado por el organismo: