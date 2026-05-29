Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

El Poder Ejecutivo dispuso la continuidad del subsidio excepcional de $70.000, el cual se abonará de manera directa y sin descuentos a los adultos mayores con menores ingresos. De esta forma, combinando ambos conceptos previsionales de oficio, el piso de ingresos garantizado para la franja mínima de la seguridad social se posicionará en $473.396,63 netos de bolsillo.

¿Qué montos perciben los haberes superiores y las pensiones?

La actualización del 2,6% determinada por el organismo de la seguridad social se distribuirá de forma simétrica por todo el padrón previsional. Las escalas máximas del régimen general se elevarán hasta alcanzar un tope de $2.714.477,30, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) se ajustarán en $282.377,67.

Los beneficiarios que perciban sumas intermedias ubicadas entre la mínima y el techo unificado del bono recibirán un plus proporcional de emergencia para equiparar sus ingresos hasta la línea de los $473.396,63. Las especificaciones de los conceptos de cobro y los aportes de ley a la obra social se encuentran disponibles en la plataforma Mi ANSES ingresando con la Clave de la Seguridad Social.

¿Qué canales permanecen habilitados para resolver dudas de pago?

El centro de atención telefónica de la línea 130 y las terminales de consulta digital ciudadana funcionarán de manera ininterrumpida para resolver reclamos o verificar inconsistencias en el clearing bancario, agilizando las gestiones sin necesidad de concurrir a las oficinas.

Cronograma oficial: fechas de cobro para jubilados de ANSES en junio de 2026

La distribución de los depósitos de la seguridad social se procesará dividiendo el padrón según los ingresos de los adultos mayores:

Haberes que no superen la jubilación mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Haberes superiores a la categoría mínima: