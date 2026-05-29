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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Quedó convalidado el calendario de fechas de cobro para los haberes ordinarios y las pensiones asistenciales en las distintas provincias. La Administración Nacional de la Seguridad Social ordenó los días de pago cruzando la movilidad del mes con las jornadas laborables del sistema financiero y de acuerdo a terminación del DNI.

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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) culminó la organización del esquema de pagos diseñado para cumplir con las obligaciones del sector pasivo. Las fechas de cobro de junio para el universo de los jubilados de ANSES se planificaron de manera fragmentada de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad, una medida que busca atenuar los picos de atención en las entidades financieras y sostener el stock de dinero físico en los cajeros automáticos.

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La apertura del cronograma estará supeditada a las liquidaciones que conforman la base de la pirámide previsional del país. Los beneficiarios observarán los recursos líquidos acreditados en sus cuentas corrientes o cajas de ahorro desde el inicio de la actividad bancaria del día asignado. Esta organización técnica optimiza las transferencias mayoristas y promueve el uso seguro de los canales de retiro electrónico.

¿Cómo se desglosan los haberes mínimos tras el ajuste inflacionario?

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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

El reajuste periódico derivado del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril se fijó formalmente en un 2,6%, modificando el valor de la jubilación mínima obligatoria. A raíz de este incremento indexado, el haber básico contributivo para los jubilados de ANSES quedará establecido en la suma de $403.396,63 para el nuevo ciclo operativo.

El Poder Ejecutivo dispuso la continuidad del subsidio excepcional de $70.000, el cual se abonará de manera directa y sin descuentos a los adultos mayores con menores ingresos. De esta forma, combinando ambos conceptos previsionales de oficio, el piso de ingresos garantizado para la franja mínima de la seguridad social se posicionará en $473.396,63 netos de bolsillo.

¿Qué montos perciben los haberes superiores y las pensiones?

La actualización del 2,6% determinada por el organismo de la seguridad social se distribuirá de forma simétrica por todo el padrón previsional. Las escalas máximas del régimen general se elevarán hasta alcanzar un tope de $2.714.477,30, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) se ajustarán en $282.377,67.

Los beneficiarios que perciban sumas intermedias ubicadas entre la mínima y el techo unificado del bono recibirán un plus proporcional de emergencia para equiparar sus ingresos hasta la línea de los $473.396,63. Las especificaciones de los conceptos de cobro y los aportes de ley a la obra social se encuentran disponibles en la plataforma Mi ANSES ingresando con la Clave de la Seguridad Social.

¿Qué canales permanecen habilitados para resolver dudas de pago?

El centro de atención telefónica de la línea 130 y las terminales de consulta digital ciudadana funcionarán de manera ininterrumpida para resolver reclamos o verificar inconsistencias en el clearing bancario, agilizando las gestiones sin necesidad de concurrir a las oficinas.

Cronograma oficial: fechas de cobro para jubilados de ANSES en junio de 2026

La distribución de los depósitos de la seguridad social se procesará dividiendo el padrón según los ingresos de los adultos mayores:

Haberes que no superen la jubilación mínima:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Haberes superiores a la categoría mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio de 2026.

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