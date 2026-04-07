La NASA reveló las fotos de la cara oculta de la Luna que tomaron los astronautas de Artemis II
Los astronautas de Artemis II están ya de regreso a la Tierra. Batieron el récord de distancia para el hombre fuera de nuestro planeta. Orbitaron por el lado oscuro de la Luna y usaron su fuerza gravitatoria para iniciar la vuelta a casa.
El comandante de la misión, Reid Wiseman, mira a la Tierra desde la nave Orión. (Foto: NASA)
La vuelta en torno al lado que nunca vemos desde la Tierra (por eso la llamamos erróneamente "oscuro") tuvo dos particularidades únicas. Primero, emocionó a los 4 tripulantes al ver una cara que casi ningún terrícola puede ver en su vida de manera directa.
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Pero, además, durante 45 minutos, no hubo comunicación alguna con el centro espacial de Houston, en los Estados Unidos. Al estar el satélite natural entre la nave y el planeta, las señales no llegaron entre ambos puntos. Por eso, hubo un tiempo "eterno" hasta que les dijeron desde la Tierra: "Orión, los escuchamos fuerte y claro".
Poco después, comenzaron a llegar las fotos y los comentarios de los astronautas sobre el lado "oscuro" de la Luna.
A uno de los cráteres, propusieron darle el nombre de Carroll, la esposa del comandante, que murió de cáncer en 2020.
Los astronautas tuvieron el raro privilegio de ver ambas caras de la Luna de forma completa y a menos de 100 km de distancia.
Tras 45 minutos sin contactos con la Tierra, el planeta apareció nuevamente en la trayectoria de Orión.
Los astronautas vieron aparecer como una "uña iluminada" a la Tierra.
Otra imagen extraordinaria. La Tierra, parcialmente iluminada, detrás de la Luna, vista desde su cara "oculta".
El lado oscuro de la Luna, pero esta vista final, es desde la Estación Espacial Internacional, que está mucho más lejos que lo que pudieron hacer los astronautas al orbitar el satélite terrestre.