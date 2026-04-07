La NASA reveló las fotos de la cara oculta de la Luna que tomaron los astronautas de Artemis II

lado oscuro de la luna 0 Uno de los mayores cráteres de la Luna. Al fondo de la imagen, nuestro planeta. (Foto: NASA)

A uno de los cráteres, propusieron darle el nombre de Carroll, la esposa del comandante, que murió de cáncer en 2020.

lado oculto de la luna completo La imagen completa de la cara lunar que nunca vemos desde la Tierra. (Foto: NASA)

Los astronautas tuvieron el raro privilegio de ver ambas caras de la Luna de forma completa y a menos de 100 km de distancia.

lado oscuro de la luna 2 Los detalles de los cráteres del lado oculto de la Luna. (Foto: NASA)

Tras 45 minutos sin contactos con la Tierra, el planeta apareció nuevamente en la trayectoria de Orión.

Lado oscuro y la Tierra La imagen de la Tierra, que los astronautas volvieron a ver tras superar el sector "oculto" de la Luna. (Foto: NASA)

Los astronautas vieron aparecer como una "uña iluminada" a la Tierra.

lado oscuro de la luna 6 Una de las imágenes más "icónicas" del viaje. La cápsula Orión, la cara "oculta" de la Luna y la Tierra diminuta. (Foto: NASA)

Otra imagen extraordinaria. La Tierra, parcialmente iluminada, detrás de la Luna, vista desde su cara "oculta".

lado oscuro de la luna 8 La cara "oculta" de la luna y la sombra que la "cara visible", proyecta sobre la Tierra. (Foto: NASA)

Lado oscuro de la luna 9 A pleno, ambas caras de la Luna. A la derecha, la que no podemos ver desde la Tierra. (Foto: NASA)

lado oscuro de la luna 10 Una de las zonas pocas veces fotografíada. Una enorme llanura o valle entre los cráteres. (Foto: NASA)

eclipse Los astronautas hasta pudieron ver un eclipse desde el otro lado de la Luna. (Foto: NASA)

lado oscuro de la luna 13 Desde la cápsula, la vista de la Luna, parcialmente iluminada por el Sol. (Foto: NASA)

El lado oscuro de la Luna, pero esta vista final, es desde la Estación Espacial Internacional, que está mucho más lejos que lo que pudieron hacer los astronautas al orbitar el satélite terrestre.