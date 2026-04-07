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De regreso a la Luna

La NASA reveló las fotos de la cara oculta de la Luna que tomaron los astronautas de Artemis II

Los astronautas de Artemis II están ya de regreso a la Tierra. Batieron el récord de distancia para el hombre fuera de nuestro planeta. Orbitaron por el lado oscuro de la Luna y usaron su fuerza gravitatoria para iniciar la vuelta a casa.

El comandante de la misión

El comandante de la misión, Reid Wiseman, mira a la Tierra desde la nave Orión. (Foto: NASA)
Leé también Luz roja en el Artemis II de la NASA: el error más inesperado que encendió las alarmas en la nave
Un inconveniente inesperado en un nuevo recurso fundamental para la misión de regreso a la Luna. (foto: A24.com)

La vuelta en torno al lado que nunca vemos desde la Tierra (por eso la llamamos erróneamente "oscuro") tuvo dos particularidades únicas. Primero, emocionó a los 4 tripulantes al ver una cara que casi ningún terrícola puede ver en su vida de manera directa.

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Pero, además, durante 45 minutos, no hubo comunicación alguna con el centro espacial de Houston, en los Estados Unidos. Al estar el satélite natural entre la nave y el planeta, las señales no llegaron entre ambos puntos. Por eso, hubo un tiempo "eterno" hasta que les dijeron desde la Tierra: "Orión, los escuchamos fuerte y claro".

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Los crátetes del lado

Los crátetes del lado "oculto" de la Luna. (Foto: NASA)

Poco después, comenzaron a llegar las fotos y los comentarios de los astronautas sobre el lado "oscuro" de la Luna.

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Uno de los mayores cráteres de la Luna. Al fondo de la imagen, nuestro planeta. (Foto: NASA)

Uno de los mayores cráteres de la Luna. Al fondo de la imagen, nuestro planeta. (Foto: NASA)

A uno de los cráteres, propusieron darle el nombre de Carroll, la esposa del comandante, que murió de cáncer en 2020.

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La imagen completa de la cara lunar que nunca vemos desde la Tierra. (Foto: NASA)

La imagen completa de la cara lunar que nunca vemos desde la Tierra. (Foto: NASA)

Los astronautas tuvieron el raro privilegio de ver ambas caras de la Luna de forma completa y a menos de 100 km de distancia.

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Los detalles de los cráteres del lado oculto de la Luna. (Foto: NASA)

Los detalles de los cráteres del lado oculto de la Luna. (Foto: NASA)

Tras 45 minutos sin contactos con la Tierra, el planeta apareció nuevamente en la trayectoria de Orión.

Lado oscuro y la Tierra
La imagen de la Tierra, que los astronautas volvieron a ver tras superar el sector

La imagen de la Tierra, que los astronautas volvieron a ver tras superar el sector "oculto" de la Luna. (Foto: NASA)

Los astronautas vieron aparecer como una "uña iluminada" a la Tierra.

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Una de las imágenes más

Una de las imágenes más "icónicas" del viaje. La cápsula Orión, la cara "oculta" de la Luna y la Tierra diminuta. (Foto: NASA)

Otra imagen extraordinaria. La Tierra, parcialmente iluminada, detrás de la Luna, vista desde su cara "oculta".

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La cara

La cara "oculta" de la luna y la sombra que la "cara visible", proyecta sobre la Tierra. (Foto: NASA)

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A pleno, ambas caras de la Luna. A la derecha, la que no podemos ver desde la Tierra. (Foto: NASA)

A pleno, ambas caras de la Luna. A la derecha, la que no podemos ver desde la Tierra. (Foto: NASA)

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Una de las zonas pocas veces fotografíada. Una enorme llanura o valle entre los cráteres. (Foto: NASA)

Una de las zonas pocas veces fotografíada. Una enorme llanura o valle entre los cráteres. (Foto: NASA)

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Los astronautas hasta pudieron ver un eclipse desde el otro lado de la Luna. (Foto: NASA)

Los astronautas hasta pudieron ver un eclipse desde el otro lado de la Luna. (Foto: NASA)

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Desde la cápsula, la vista de la Luna, parcialmente iluminada por el Sol. (Foto: NASA)

Desde la cápsula, la vista de la Luna, parcialmente iluminada por el Sol. (Foto: NASA)

El lado oscuro de la Luna, pero esta vista final, es desde la Estación Espacial Internacional, que está mucho más lejos que lo que pudieron hacer los astronautas al orbitar el satélite terrestre.

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FUENTE: artemis
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