Ciberataque a supermercados en Europa: hackearon las heladeras de siete países y se perdieron toneladas de alimentos

Qué supermercados fueron afectados por el ciberataque en Europa

En Bélgica, la cadena Delhaize detectó aumentos de temperatura en sus equipos de refrigeración. Sarah De Meester, portavoz de la empresa, confirmó que el incidente estaba bajo investigación.

Stephan Moelans, director ejecutivo de Sabcobel, la compañía que opera los sistemas de refrigeración de Delhaize, explicó a la agencia de noticias belga que el ataque activó el modo de descongelación de los evaporadores.

Un responsable de varios establecimientos de la cadena en Bruselas contó a la emisora pública RTBF que las alarmas comenzaron a llegar a su teléfono alrededor de las tres de la madrugada. Al presentarse en uno de los locales, encontró que los compresores habían dejado de funcionar y que los refrigeradores expulsaban aire caliente.

La cadena informó que 15 de sus 700 locales en Bélgica fueron afectados, aunque aseguró que el impacto fue limitado. (Foto: Reuters).

Para evitar mayores pérdidas, algunos supermercados recurrieron a camiones frigoríficos para conservar los productos. Otros debieron desechar alimentos porque la interrupción de la cadena de frío comprometió su conservación.

El incidente también alcanzó a cinco locales de Spar, operados en Bélgica mediante un sistema de franquicias de Colruyt Group. Carrefour, por su parte, informó que 15 de sus 700 establecimientos en el país habían resultado afectados, aunque aclaró que el impacto fue limitado y que no todos los equipos de refrigeración presentaron problemas. “Es un ciberataque. No hay otra razón”, afirmó Mich Vergauwen, portavoz de Carrefour en Bélgica.

Un ciberataque en su tienda de Mons, Bélgica, provocó un aumento repentino de la temperatura de los congeladores. (Foto: Reuters).

Ikea también confirmó que una de sus tiendas, ubicada en Mons, en el suroeste del país, sufrió un aumento repentino de la temperatura de sus congeladores. La empresa indicó que fue el único establecimiento afectado en Bélgica porque utiliza un proveedor diferente al de las demás tiendas.

Intermarché y Colruyt también reportaron problemas técnicos en algunos locales, aunque no atribuyeron esas fallas a un ataque informático.

Las heladeras llegaron a los 50 grados en Suecia

En Suecia, el centro nacional de ciberseguridad comenzó a trabajar sobre varios incidentes que afectaron a supermercados de distintas zonas del país. Su director, John Billow, advirtió que durante las últimas semanas habían identificado numerosos dispositivos de tecnología operativa expuestos y señaló la necesidad de actualizarlos para reducir los riesgos.

La cadena ICA informó que varios de sus establecimientos habían sufrido una manipulación remota de sus sistemas de refrigeración. En uno de los locales, un aviso indicó que todos los congeladores estaban fuera de servicio como consecuencia del ataque.

En un establecimiento de Estocolmo, todos los congeladores quedaron fuera de servicio tras el ataque informático. (Foto: Reuters).

El responsable de ventas de una tienda ICA Baronen, en Estocolmo, explicó que el episodio comenzó a las dos de la madrugada, hora local, y fue detectado a las 5.30.

Rickard Nilsson, gerente de un establecimiento ICA en Sjöbo, en el sur de Suecia, describió el impacto en sus equipos al diario Aftonbladet: “No podemos regular la temperatura, no podemos cambiarla. Está entrando aire caliente en los congeladores. Se ha estropeado todo”.

La cadena Coop también informó que seis de sus establecimientos habían sufrido incidentes similares.

En Estonia, el proveedor tecnológico Kitman Coldtech confirmó que una cadena de supermercados había sido afectada por una manipulación de las temperaturas hasta los 50 grados. Su director ejecutivo, Jann Mutso, señaló que el episodio había ocurrido esa misma mañana, aunque no identificó a la empresa perjudicada.

La hipótesis de un sabotaje informático

Hasta el momento, nadie se atribuyó públicamente la responsabilidad por los ataques. Tampoco se informó quién podría estar detrás de las operaciones registradas en Francia y otros países europeos.

Tom Hegel, investigador de la compañía de ciberseguridad SentinelOne, explicó que este tipo de incidentes puede responder a extorsiones, motivaciones políticas o acciones vinculadas con operaciones estatales. Sin embargo, la ausencia de pedidos de dinero en los casos recientes apunta, según su análisis, a la hipótesis de un sabotaje.

Los episodios también se producen en un contexto de creciente preocupación por las operaciones híbridas en Europa desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Moscú negó reiteradamente su participación en acciones de sabotaje o de guerra híbrida.

Los sistemas de refrigeración forman parte de una infraestructura cada vez más conectada, al igual que los equipos de calefacción, las cámaras de seguridad y las redes de alarma. Esa digitalización permite supervisar y controlar instalaciones a distancia, pero también abre nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.

Hegel advirtió que los supermercados representan un objetivo vulnerable por la cantidad de dispositivos que utilizan para controlar sus instalaciones. Además, señaló que sus márgenes comerciales son reducidos y que los alimentos pueden echarse a perder en pocas horas, por lo que una interrupción de los sistemas de frío genera pérdidas rápidas y visibles.