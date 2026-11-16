Qué se sabe sobre las fallas y si hubo un ciberataque

Hasta el momento, no se estableció una causa común que explique los inconvenientes registrados en las distintas entidades financieras. Según una fuente citada por CNBC, tampoco había indicios de que actores maliciosos estuvieran detrás del problema técnico de JPMorgan ni señales de un error de software que hubiera afectado simultáneamente a varios bancos.

La información disponible, por lo tanto, no permite vincular los episodios con un ataque informático de alcance internacional ni con una interrupción generalizada del sistema financiero estadounidense.

La coincidencia con los rumores sobre un apagón mundial

Los problemas bancarios se produjeron en medio de una ola de publicaciones en redes sociales que anticipaban un supuesto apagón mundial de 72 horas para este martes. Los mensajes advertían sobre una caída simultánea de internet, las comunicaciones y los servicios bancarios.

Algunas de esas publicaciones incluso mencionaban un supuesto ciberataque coordinado y recomendaban retirar dinero en efectivo y acumular alimentos y agua. Otras aseguraban que las cuentas bancarias podrían quedar en cero o permanecer inaccesibles durante meses.

La coincidencia entre los reportes de fallas de este lunes y la fecha señalada en los mensajes virales alimentó las especulaciones. Sin embargo, no existen elementos que permitan establecer una relación entre ambos episodios.

Los problemas bancarios se produjeron en medio de una ola de publicaciones en redes sociales que anticipaban un supuesto apagón mundial de 72 horas para este martes. (Foto: archivo)

La prueba oficial de alertas que generó confusión

Parte de los rumores surgió a partir de un anuncio real de las autoridades estadounidenses. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), programó para este martes una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia.

El ejercicio está previsto para las 14:20, hora del este, y contempla la difusión de un mensaje en inglés y español a través de emisoras de radio y televisión.

El aviso oficial aclara que se trata exclusivamente de una prueba y que la población no debe realizar ninguna acción. La actividad no implica cortes de electricidad, interrupciones de internet ni restricciones sobre los servicios bancarios.

A esa información se sumaron otros contenidos que circularon fuera de contexto. Entre ellos aparecen recomendaciones de la Comisión Europea para disponer de suministros básicos durante 72 horas ante una eventual emergencia.

También se difundieron videos manipulados mediante inteligencia artificial que atribuían al presidente Donald Trump anuncios sobre un supuesto apagón. Uno de esos materiales utilizaba el audio alterado de una intervención presidencial que originalmente abordaba otro tema.

Por ahora, los inconvenientes bancarios fueron reportados por clientes y, en el caso de Chase, reconocidos por la propia entidad. Sin embargo, no hay pruebas que permitan interpretarlos como el inicio de un apagón financiero, una ofensiva informática global o una confirmación de las advertencias que circulan en redes sociales. El alcance y las causas de los incidentes todavía no están completamente establecidos.