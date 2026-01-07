En vivo Radio La Red
CONFLICTO EN VENEZUELA

Así fue el momento de la captura del buque petrolero de la "flota fantasma" capturado por Estados Unidos

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un video del abordaje de los buques Bella I y Sophia en el Atlántico Norte y el Caribe.

La Guardia Costera interceptó los dos buques con petróleo. 

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, difundió este miércoles un video de los operativos en los que equipos tácticos de la Guardia Costera estadounidense abordaron dos buques petroleros identificados como parte de la llamada “flota fantasma”, en coordinación con los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado.

Las imágenes muestran acciones realizadas sobre dos embarcaciones, una en el Atlántico Norte y otra en aguas internacionales próximas al Caribe. Según precisó Noem, se trata del buque cisterna Bella I y del petrolero Sophia, ambos "atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país".

De acuerdo con la funcionaria, el Bella I llevaba varias semanas "intentando evadir a la Guardia Costera, cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido por evadir la Justicia".

"La heroica tripulación del USCGC Munro persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, vigilando diligentemente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses. Estos valientes hombres y mujeres merecen el agradecimiento de nuestra nación por su abnegada devoción al deber", remarcó Noem en su cuenta de la red social X.

La secretaria también lanzó una advertencia dirigida a organizaciones criminales: "Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos, punto", advirtió.

Cómo fue el momento del abordaje

La incautación se produjo luego de que medios internacionales informaran que Rusia habría enviado al menos un submarino para escoltar al buque, que oficialmente se encontraba vacío. Posteriormente, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el Bella I "fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado" por la Guardia Costera.

En relación con el otro petrolero, el Sophia, un funcionario estadounidense indicó que navegaba con una bandera de Camerún que no le correspondía, según publicó el New York Times.

El Bella I, que durante la huida fue rebautizado como Marinera, modificó su nombre, su pabellón y su registro. Sobre esta embarcación pesaban sanciones del Departamento del Tesoro desde 2024, por su presunta participación en el transporte de crudo iraní destinado a financiar a la Guardia Revolucionaria y a Hezbollah.

El recorrido del buque comenzó el 21 de diciembre de 2025, cuando se dirigía a Venezuela para cargar petróleo. En ese trayecto, la Guardia Costera intentó abordarlo en aguas del Caribe, pero la tripulación se negó y emprendió la fuga hacia el Atlántico Norte. Fue durante ese escape cuando el buque adoptó el nombre Marinera, pintó una bandera rusa en el casco y tramitó su registro bajo pabellón de ese país.

