Máxima tensión: Estados Unidos capturó un buque con bandera rusa que iba cargado con petróleo de Venezuela

La operación se concretó en la madrugada de este miércoles, cuando fuerzas estadounidenses tomaron control del buque Marinera, anteriormente llamado Bella 1, que había logrado escapar frente a las costas de Venezuela. En paralelo, Washington anunció también la incautación de otro petrolero sancionado, el M/T Sophia, al que acusó de realizar “actividades ilícitas en el mar Caribe”.

El Bella 1 había sido perseguido inicialmente por la Guardia Costera de Estados Unidos el mes pasado, cerca de Venezuela. El episodio se convirtió rápidamente en un nuevo foco de conflicto entre Washington y Moscú, con el potencial de debilitar el bloqueo impulsado por la administración de Donald Trump contra el régimen venezolano. Rusia, aliada clave de Nicolás Maduro, criticó lo que calificó como una atención “desproporcionada” de Estados Unidos sobre el buque.

el barco incautado El barco petrolero cambió de nombre camino a Rusia (Foto: A24.com)

El Comando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) confirmó la incautación y explicó que el petrolero fue capturado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, luego de ser seguido por el guardacostas USCGC Munro. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó el mensaje en redes sociales: “El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue plenamente vigente, en cualquier lugar del mundo”.

El Marinera es uno de varios petroleros sancionados que operaban cerca de Venezuela y que en los últimos meses cambiaron su bandera a Rusia, una maniobra interpretada por Washington como un intento de eludir sanciones. Según NBC News, el buque figura en la lista de sanciones de Estados Unidos desde junio de 2024 y forma parte de la llamada “flota oscura” utilizada para evadir controles internacionales.

En los días posteriores a la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, los movimientos del Marinera fueron seguidos en tiempo real por analistas y observadores navales. Datos de seguimiento marítimo indicaban que, al 5 de enero, el buque se encontraba frente a la costa oeste de Escocia. Al mismo tiempo, Estados Unidos desplegó aviones militares y activos estratégicos en la región, incluyendo aeronaves de patrullaje marítimo P-8 Poseidón, aviones de reabastecimiento KC-135 y transportes C-17 y C-130.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había expresado su “preocupación” por lo que describió como una situación “anómala” en torno al Marinera, asegurando que navegaba en aguas internacionales bajo bandera rusa y en cumplimiento del derecho marítimo. La cadena estatal RT difundió imágenes desde el buque y denunció un intento de “secuestro” por parte de Estados Unidos, acusando además vuelos de reconocimiento estadounidenses.

Hasta el momento, el Kremlin no emitió una respuesta oficial tras la incautación, que podría escalar las tensiones en un contexto ya sensible, mientras Trump impulsa negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Washington advirtió que el Marinera no es un caso aislado. Al menos otros tres petroleros sancionados que operaban recientemente cerca de Venezuela también cambiaron su bandera a Rusia, lo que refuerza el temor de Estados Unidos a una red marítima destinada a socavar el bloqueo petrolero impuesto al país sudamericano.

De hecho, poco después se informó que otro petrolero, el MT/Sophia, también fue capturado.