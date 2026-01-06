Donald Trump anunció la primera entrega de petróleo de Venezuela a Estados Unidos

Las gestiones surgieron luego de que Trump exigiera que Venezuela abra su sector petrolero a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de que una negativa podría derivar en una escalada militar. En ese contexto, el acuerdo aparece como una salida para destrabar millones de barriles que permanecen almacenados en tanqueros y depósitos, sin posibilidad de exportación tras el endurecimiento del bloqueo estadounidense a mediados de diciembre.

El rol de Chevron y las licencias especiales

Actualmente, el flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos está habilitado únicamente a través de Chevron, principal socio de PDVSA, que opera bajo licencia especial del gobierno estadounidense. Durante el bloqueo, la compañía mantuvo exportaciones de entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras el resto de las petroleras internacionales permaneció restringido.

El plan anunciado por Trump contempla que los ingresos por la venta del crudo sean gestionados desde la presidencia estadounidense. En paralelo, se evalúa realizar subastas para compradores norteamericanos y otorgar nuevas licencias especiales a socios de PDVSA, según confirmó Reuters.

Venezuela necesita vender su crudo almacenado en forma urgente (Foto: Reuters)

Impacto en la producción y expectativas

La posibilidad de incrementar los envíos de petróleo venezolano al mercado estadounidense fue calificada como positiva por el secretario del Interior, Doug Burgum, quien afirmó en Fox News que “Venezuela tiene una oportunidad ahora de recibir capital para reconstruir su economía” y que la cooperación con tecnología estadounidense podría transformar su sector energético.

Antes del endurecimiento de las sanciones, las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos procesaban cerca de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano. Sin embargo, la saturación de depósitos obligó a PDVSA a reducir su producción, y fuentes del sector advirtieron que, si no logra exportar en el corto plazo, la petrolera estatal se vería forzada a profundizar los recortes.