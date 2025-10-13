En vivo Radio La Red
Así fue la ovación que recibió Trump en el Parlamento israelí tras la liberación de los rehenes

El presidente estadounidense recibió una prolongada ovación de los legisladores israelíes e invitados especiales, y fue aplaudido de pie durante varios minutos. Trump da su mensaje por el fin de la guerra con Hamas.

Donald Trump

Donald Trump, ovacionado en el parlamento de Israel. (Foto: Captura de TV)
El mandatario estadounidense es visto en Israel como la figura principal para el fin de la guerra y este primer paso que ha sido la liberación de los 20 rehenes que con vida luego de 740 días cautivos.

El discurso de Trump es un hito en la historia de este conflicto que se prolongó durante más de dos años. Desde su llegada a Israel, ha recibido el saludo permanente de la población israelí. En cambio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu fue abucheado en muchas de sus apariciones.

Netanyahu: "Trump es el mejor amigo de Israel que jamás haya estado en la Casa Blanca"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se tomó largos minutos en el inicio de su discurso para rendir un público tributo a Donald Trump. Le agradeció una cantidad de hechos a favor de Israel que enumeró: mudar la embajada norteamericana a Jerusalén; haber reconocido la soberanía israelí sobre las alturas del Golán; y los acuerdos de "Abraham" -el pacto para la normalización diplomática entre Israel y varios países árabes- impulsados originalmente por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump en 2020.

También destacó el apoyo de Trump para la represalia israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. También el ataque de Estados Unidos, de modo directo contra las instalaciones subterráneas nucleares de Irán. "A medianoche, los golpeó con un martillo, fue algo que los destruyó", dijo Netanyahu.

"Trump es un amigo que será recordado por siempre en Israel"

"Quiero darle las gracias por haber puesto al mundo detrás de su plan para traer la paz a la región", le dijo el premier israelí. Pero Netanyahu utilizó el agradecimiento a Trump para colar su propia visión del conflicto. Israel, según Netanyahu, logró enfrentar y resistir a una comunidad internacional de países que "creyeron las mentiras de Hamas", dijo.

Dijo que la acción heroica de los militares y la resistencia de la población le dieron un triunfo pleno a Israel. "Hamas fue puesto de rodillas", dijo. Evocó en dos personas a todos los rehenes capturados el pasado 7 de octubre de 2023. "Usted dijo que recordemos ese día y hoy, estamos dejando atrás la guerra para ir hacia una paz para duradera para el futuro. Con nuevos tratados de paz con los países musulmanes".

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
