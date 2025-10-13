Así fue la ovación que recibió Trump en el Parlamento israelí tras la liberación de los rehenes

También destacó el apoyo de Trump para la represalia israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. También el ataque de Estados Unidos, de modo directo contra las instalaciones subterráneas nucleares de Irán. "A medianoche, los golpeó con un martillo, fue algo que los destruyó", dijo Netanyahu.

"Trump es un amigo que será recordado por siempre en Israel"

"Quiero darle las gracias por haber puesto al mundo detrás de su plan para traer la paz a la región", le dijo el premier israelí. Pero Netanyahu utilizó el agradecimiento a Trump para colar su propia visión del conflicto. Israel, según Netanyahu, logró enfrentar y resistir a una comunidad internacional de países que "creyeron las mentiras de Hamas", dijo.

Dijo que la acción heroica de los militares y la resistencia de la población le dieron un triunfo pleno a Israel. "Hamas fue puesto de rodillas", dijo. Evocó en dos personas a todos los rehenes capturados el pasado 7 de octubre de 2023. "Usted dijo que recordemos ese día y hoy, estamos dejando atrás la guerra para ir hacia una paz para duradera para el futuro. Con nuevos tratados de paz con los países musulmanes".