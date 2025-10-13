En vivo Radio La Red
Tragedia: cómo se desató el caos en la fiesta de los "500 pesos" donde murió Melody, de 14 años

Los investigadores analizan celulares y cámaras de seguridad para determinar quién fue el autor del disparo que terminó con su vida.

Fiesta clandestina y final trágico: tenia 14 años y murió de un disparo en la cabeza.

La ciudad bonaerense de Bernal Oeste, en el partido de Quilmes, quedó marcada por la tragedia tras el asesinato de Melody, una adolescente de 14 años, durante la madrugada del domingo. La joven murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras participaba de una fiesta clandestina en una vivienda de la Villa La Iapi.

El hecho ocurrió en una vivienda particular donde, según trascendió, se realizaban encuentros frecuentes a los que se accedía mediante el pago de una entrada de 500 pesos. En esas reuniones, además, se vendían bebidas alcohólicas y no había control de acceso ni presencia de adultos responsables.

De acuerdo con las primeras informaciones, la noche se descontroló tras una pelea entre dos adolescentes, que derivó en corridas, gritos y caos generalizado. En medio de esa situación, Melody fue alcanzada por una bala que impactó en su cabeza, causándole la muerte casi en el acto.

El momento del ataque

Testigos contaron que todo ocurrió muy rápido. “Empezaron a pelear dos chicos, uno sacó un arma y después se escucharon varios tiros. Todos corrieron y no se entendía nada”, relató una joven que estuvo en la fiesta y pidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

El Comando de Patrullas de Quilmes y una ambulancia del SAME llegaron minutos después del llamado al 911. Melody fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte, pero los médicos no pudieron salvarle la vida, confirmando su fallecimiento poco después del ingreso.

La investigación y las primeras medidas

El crimen provocó un amplio operativo policial encabezado por agentes de la Comisaría Séptima de Quilmes y por la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente del Departamento Judicial local.

Durante la madrugada, varios adolescentes fueron demorados para tomarles declaración y tratar de establecer cómo se desató el conflicto y quién disparó el arma. Además, se secuestraron teléfonos celulares para analizar mensajes, audios y videos compartidos en redes sociales que puedan aportar pistas.

Fuentes de la investigación confirmaron que también se está trabajando sobre las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas al lugar, con el objetivo de rastrear movimientos antes y después del crimen y detectar vehículos sospechosos que pudieran haber abandonado la zona inmediatamente después del tiroteo.

El miedo de los testigos y el silencio en el barrio

Vecinos de la Villa La Iapi aseguran que no es la primera vez que se realizan fiestas clandestinas en esa casa, y que en más de una ocasión se escucharon peleas, música a alto volumen y disparos durante la madrugada.

“Todos saben lo que pasa ahí, pero nadie quiere hablar. Hay miedo, nadie se quiere meter”, comentó una vecina a A24.

La familia de Melody también pidió protección y justicia, mientras denuncia que muchos jóvenes presenciaron el hecho pero temen declarar por posibles represalias. “Mi hija era una nena, fue a divertirse y no volvió. No puede quedar impune”, dijo una tía de la víctima entre lágrimas.

Qué se sabe hasta ahora

El caso quedó caratulado como “homicidio”, y si bien aún no hay detenidos, los investigadores aseguran que existen indicios concretos que podrían llevar a identificar al autor del disparo en las próximas horas.

Las pericias balísticas, el análisis de celulares y los videos de redes sociales serán claves para reconstruir la secuencia del crimen. También se esperan los resultados de las autopsias y las pruebas de residuos de pólvora en los jóvenes que estuvieron en el lugar.

Mientras tanto, la vivienda donde ocurrió el hecho fue allanada y clausurada preventivamente, aunque en el barrio temen que los organizadores vuelvan a realizar este tipo de fiestas.

