Tragedia: cómo se desató el caos en la fiesta de los "500 pesos" donde murió Melody, de 14 años

El Comando de Patrullas de Quilmes y una ambulancia del SAME llegaron minutos después del llamado al 911. Melody fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte, pero los médicos no pudieron salvarle la vida, confirmando su fallecimiento poco después del ingreso.

policia-cientifica

La investigación y las primeras medidas

El crimen provocó un amplio operativo policial encabezado por agentes de la Comisaría Séptima de Quilmes y por la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente del Departamento Judicial local.

policia_83

Durante la madrugada, varios adolescentes fueron demorados para tomarles declaración y tratar de establecer cómo se desató el conflicto y quién disparó el arma. Además, se secuestraron teléfonos celulares para analizar mensajes, audios y videos compartidos en redes sociales que puedan aportar pistas.

Fuentes de la investigación confirmaron que también se está trabajando sobre las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas al lugar, con el objetivo de rastrear movimientos antes y después del crimen y detectar vehículos sospechosos que pudieran haber abandonado la zona inmediatamente después del tiroteo.

El miedo de los testigos y el silencio en el barrio

Vecinos de la Villa La Iapi aseguran que no es la primera vez que se realizan fiestas clandestinas en esa casa, y que en más de una ocasión se escucharon peleas, música a alto volumen y disparos durante la madrugada.

“Todos saben lo que pasa ahí, pero nadie quiere hablar. Hay miedo, nadie se quiere meter”, comentó una vecina a A24.

La familia de Melody también pidió protección y justicia, mientras denuncia que muchos jóvenes presenciaron el hecho pero temen declarar por posibles represalias. “Mi hija era una nena, fue a divertirse y no volvió. No puede quedar impune”, dijo una tía de la víctima entre lágrimas.

Qué se sabe hasta ahora

El caso quedó caratulado como “homicidio”, y si bien aún no hay detenidos, los investigadores aseguran que existen indicios concretos que podrían llevar a identificar al autor del disparo en las próximas horas.

Las pericias balísticas, el análisis de celulares y los videos de redes sociales serán claves para reconstruir la secuencia del crimen. También se esperan los resultados de las autopsias y las pruebas de residuos de pólvora en los jóvenes que estuvieron en el lugar.

Mientras tanto, la vivienda donde ocurrió el hecho fue allanada y clausurada preventivamente, aunque en el barrio temen que los organizadores vuelvan a realizar este tipo de fiestas.