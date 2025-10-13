La furia de Flor de la V con la China Suárez por la peor traición a la mejor amiga y madrina de Magnolia

Flor de la V explotó al aire contra la China Suárez por una actitud que tuvo con una de sus mejores amigas y madrina de su hija Magnolia Vicuña, Natalia Antolín.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora Flor de la V expresó su malestar con una actitud que tuvo la actriz la China Suárez al ausentarse a un importante momento de su mejor amiga.
Flor de la V explotó al aire contra la China Suárez por una actitud que tuvo con una de sus mejores amigas y madrina de su hija Magnolia Vicuña, Natalia Antolín.
La reconocida diseñadora había organizado un evento donde concurrieron importantes figuras del espectáculo y la ausencia de la China Suárez sorprendió a todos los presentes.
"Hubo un evento que la nombraron cuidadana ilustre por la moda a Natalia Antolín que es muy buena gente y es amiga de hace muchos años de la China y la bancó, la China no apareció en el evento", adelantó Yanina Latorre desde su programa Sálvese Quien Pueda (América Tv).
En tanto, desde su ciclo Los profesionales de siempre (El Nueve), Flor de la V fue durísima con la actitud que tuvo la China de estar presente en ese importante momento de su amiga.
“Lo que ayer se sintió, y saquemos lo comercial… Acá hablamos de amistad, hablamos de cariño, de acompañar a una figura como Natalia… Estaba Eva de Dominici, Cristina Pérez, las modelos más importantes de la Argentina, influencers, Julia Calvo, Nicole Neumann y su hermana Gegé”, expresó la conductora.
“Todas las mujeres que acompañaron en este evento lo hacían de corazón. No lo hacen por la marca, sino por gratitud. En este país es apoyar a la industria nacional y es apoyar a una amiga. Mucha gente decía que la verdad sorprendió la ausencia de la China”, señaló la animadora.
Luego, en una nota con SQP, Flor de la V sostuvo que la China Suárez no faltó para evitar conflictos con otras personas presentes al evento como Anita Espasandín, novia de Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio.
“Muchos la esperaban (a la China). No creo que tenga que ver con eso (la presencia de la novia de Vicuña) porque en otro evento estuvo invitada Zaira y Wanda, y si bien hubo un enojo en ese momento pero fue. Natalia Antolín es amiga y comadre, es madrina de una de sus hijas. Ella no lo dijo porque estaba muy contenta porque fue distinguida, pero sí muchos se preguntaban por qué no estaba. ¿Cómo no va a estar? Obvio tiene que estar”, profundizó.
Pampita lanzó en Los 8 escalones (El Trece) una serie de comentarios con tono irónico hacia Evangelina Anderson sobre el papel de las botineras y deslizó una indirecta que estaría dirigida a la China Suárez, expareja de Benjamín Vicuña y actual novia del futbolista Mauro Icardi.
En medio de la charla, Anderson —ex de Martín Demichelis— relató cómo surgió su amistad con Karina La Princesita, cuando esta estaba en pareja con el Kun Agüero durante su etapa en el Manchester City. En ese contexto, Pampita le preguntó con picardía: "¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al super juntas?".
Tras mencionar varias actividades cotidianas, Evangelina resumió con humor su experiencia: "Botineamos". Y Pampita disparó: "Sí, chicas. A mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole".