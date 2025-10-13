La furia de Flor de la V con la China Suárez por la peor traición a la mejor amiga y madrina de Magnolia

“Lo que ayer se sintió, y saquemos lo comercial… Acá hablamos de amistad, hablamos de cariño, de acompañar a una figura como Natalia… Estaba Eva de Dominici, Cristina Pérez, las modelos más importantes de la Argentina, influencers, Julia Calvo, Nicole Neumann y su hermana Gegé”, expresó la conductora.

“Todas las mujeres que acompañaron en este evento lo hacían de corazón. No lo hacen por la marca, sino por gratitud. En este país es apoyar a la industria nacional y es apoyar a una amiga. Mucha gente decía que la verdad sorprendió la ausencia de la China”, señaló la animadora.

Luego, en una nota con SQP, Flor de la V sostuvo que la China Suárez no faltó para evitar conflictos con otras personas presentes al evento como Anita Espasandín, novia de Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

“Muchos la esperaban (a la China). No creo que tenga que ver con eso (la presencia de la novia de Vicuña) porque en otro evento estuvo invitada Zaira y Wanda, y si bien hubo un enojo en ese momento pero fue. Natalia Antolín es amiga y comadre, es madrina de una de sus hijas. Ella no lo dijo porque estaba muy contenta porque fue distinguida, pero sí muchos se preguntaban por qué no estaba. ¿Cómo no va a estar? Obvio tiene que estar”, profundizó.

Embed

El palito de Pampita a las botineras con un guiño a la China Suárez

Pampita lanzó en Los 8 escalones (El Trece) una serie de comentarios con tono irónico hacia Evangelina Anderson sobre el papel de las botineras y deslizó una indirecta que estaría dirigida a la China Suárez, expareja de Benjamín Vicuña y actual novia del futbolista Mauro Icardi.

En medio de la charla, Anderson —ex de Martín Demichelis— relató cómo surgió su amistad con Karina La Princesita, cuando esta estaba en pareja con el Kun Agüero durante su etapa en el Manchester City. En ese contexto, Pampita le preguntó con picardía: "¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al super juntas?".

Tras mencionar varias actividades cotidianas, Evangelina resumió con humor su experiencia: "Botineamos". Y Pampita disparó: "Sí, chicas. A mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole".