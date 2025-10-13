Los llamativos mensajes de Nacho Castañares a Ángela Torres que luego borró y despertaron un rumor bomba

"Ellos se likean", agregó la panelista. Y luego dio otro indicio más que siempre más dudas sobre el vínculo entre los dos: "'What a woman' (qué mujer)",fue el mensaje que remarcó Juariu de Nacho en X a la hora en que observaba el show de Ángela Torres.

Además, Fede Lezcano, amigo de Nacho y compañero de Fuera de Joda, lo mandó al frente porque le comentó con el emoji de un angelito o angelita. Y para evitar que se genere ruido con ese comentario, el ex de Coti borró el posteo pero ya era tarde.

Cabe recordar que Ángela Torres se separó de Ruskerking a mediados de este año y Nacho está hace tiempo soltero tras su distancia de Coti Romero. ¿Hay amor o solo buena onda de amistad?

angela torres nacho castañares juariu posteo

angela torres nacho castañares juariu posteo 2

Ángela Torres durísima contra Rusherking tras la separación

Ángela Torres sorprendió a todos sus seguidores con fuertes declaraciones sobre su ex pareja Rusherking cuando en una charla al aire en el programa Nadie dice nada la actriz y cantante contó que durante su relación intentó sostener un nivel de vida similar al de él, lo que la dejó en una situación económica complicada.

Esto derivó en una dura respuesta de su colega a través de las redes sociales después de guardar silencio durante mucho tiempo tras separase.

"Hasta acá me guardé mi opinión, pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto. No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito. Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida", comentó Rusherking.

rusherking respuesta a angela torrres

Luego en diálogo con distintos medios, Ángela Torres bajó el tono y aseguró que sus palabras no habían sido en contra de su ex novio. "Son chistecitos del aire", expresó sobre aquellos dichos que derivó en el posteo de él.

“Yo hablé de mí, de mi economía. Yo no tengo ganas de andar diciéndole a él como para mí son las cosas, yo tengo una visión, él tiene otra", argumentó Torres.

“Yo no soy la dueña de la verdad de nadie, cada uno vive desde su propia experiencia y bueno, lo que él sienta, lo respeto”, añadió. Y aclaró por qué dejó de seguirlo en las redes sociales.

“Lo dejé de seguir cuando nos separamos por una cosa de un bienestar personal de hacer un proceso, de decir bueno, esta relación se terminó. Sigo con mi vida, pero lo respeto", concluyó.