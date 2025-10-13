Reencuentros y lágrimas: las primeras fotos de los tres argentinos liberados con vida en Gaza

En una de ellas se ve a Eitan Horn, sonriente y visiblemente emocionado, hablando con su familia desde un punto de control en Gaza.

eitan horn

“Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Se ven perfectamente bien; la barba de David está un poco más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, contó Sylvia Cunio, madre de los hermanos, a la televisión israelí.

Ruthy Cunio, tía de los rehenes liberados, también habló de la inesperada llamada. "Estamos muy bien, muy contentos, esperando, esperando", contó y agregó que Esther, la abuela de la familia que también estuvo a punto de ser secuestrada ese día pero una referencia a Lionel Messi mágicamente frenó su traslado por la fuerza a Gaza, los está esperando ansiosa. “Está muy, muy emocionada, bien de salud y esperando verlos”.

hamas hermanos

En la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde miles de ciudadanos se concentraron para seguir la liberación, se escucharon los gritos de alegría y las lágrimas de los familiares. “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido. No me importa, está libre”, expresó la mujer entre sollozos.

hamas argentinos

Los tres argentinos que sobrevivieron al horror

Eitan Horn, de 37 años, fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Ese día, ambos se habían refugiado en el cuarto de seguridad de la vivienda, pero los milicianos de Hamas lograron ingresar y se lo llevaron.

Su padre, Itzkin Horn, relató meses después a la prensa israelí: “Pasé todo el día frente a la televisión sin saber nada de él. Cuando me confirmaron que estaba entre los capturados, el mundo se me vino abajo”.

Iair fue liberado en febrero de este año, pero Eitan continuó cautivo en Gaza hasta este lunes 13 de octubre. “Es todo lo que estábamos esperando desde hace dos años. Siempre confiamos en que iba a volver”, dijo uno de sus primos a la televisión israelí.

argentinos hamas

Los hermanos Ariel y David Cunio también fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz. David fue capturado junto a su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años. Las tres mujeres habían sido liberadas a fines de noviembre de 2023, durante la primera tregua humanitaria.

Por su parte, Ariel Cunio fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud, quien logró su liberación en enero de 2024. Antes de ser capturado, Ariel alcanzó a enviarle un mensaje a su hermano: “Estamos en una película de terror”, escribió por teléfono.

El dolor de los que no volvieron

Hamas también entregará los cuerpos de los 28 rehenes que murieron en cautiverio, entre ellos el del argentino Lior Rudaeff, quien había sido tomado del mismo kibutz el 7 de octubre de 2023. Su familia había mantenido la esperanza hasta último momento.

De esa comunidad también fueron secuestrados Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de cuatro años y ocho meses. Los tres se convirtieron en símbolo del horror y la impotencia que generó el ataque en Israel. Sus cuerpos sin vida fueron devueltos en febrero de este año.

hamas3

Los 20 rehenes liberados fueron trasladados al Hospital Sheba Tel Hashomer, donde reciben atención médica y contención psicológica. El gobierno israelí confirmó que todos se encuentran en “buen estado general de salud” y que en las próximas horas se reencontrarán con sus familias.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció la mediación internacional y afirmó que el país “seguirá haciendo todo lo necesario para traer de regreso a cada ciudadano”.

Mientras tanto, en Argentina, la Cancillería celebró la noticia y expresó: “El pueblo argentino comparte el alivio y la emoción por la liberación de nuestros compatriotas, víctimas de un acto de terrorismo que conmocionó al mundo”.