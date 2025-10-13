Donald Trump: "No sólo es el final de la guerra, es el final del terror y el comienzo de una era"

Embed

Donald Trump: "El sol se levanta sobre una Tierra Santa que finalmente está en paz

“Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede ganar por la fuerza de las armas. Ahora, es tiempo de traducir esas victorias contra el terrorismo en el campo de batalla hacia el premio definitivo: paz y prosperidad para todo Medio Oriente”, dijo Trump.

Trump fue recibido con aplausos en un ambiente cargado de simbolismo, a pocos días del anuncio de su Plan de Paz Abraham II, que busca consolidar la normalización diplomática entre Israel y los países árabes que firmaron los Acuerdos de Abraham originales en 2020.

“Hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas están silenciosas y el sol se levanta sobre una Tierra Santa que finalmente está en paz, una tierra y una región que vivirán, si Dios quiere, en paz por toda la eternidad”, declaró el exmandatario.

“Nos reunimos en un día de alegría profunda, de esperanza en alza, de fe renovada, y, por sobre todo, un día para dar nuestro más profundo agradecimiento al Dios Todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob”, añadió, en un tono solemne que evocó pasajes bíblicos y apeló al vínculo espiritual entre ambas naciones.

Rehenes liberados y mensaje de unidad

Trump destacó la liberación de los 20 rehenes vivos en manos de Hamas como “un triunfo del coraje y la diplomacia”. “Liberamos a los 20 rehenes vivos -¡qué momento!- y todas las personas están de vuelta a salvo”, exclamó, provocando una ovación de pie entre los legisladores.

El presidente también recordó a las víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023. “Nosotros, los Estados Unidos de América, lloramos junto a ustedes, y lamentamos por nuestros ciudadanos que también fueron brutalmente arrebatados aquel día”, dijo, para cerrar con la frase: “Nunca olvidar, y nunca más”.

saludo de netanyahu y trump Trump y Netanyahu se saludan en el parlamento de Israel. (Foto: Captura de TV)

Momentos de tensión y humor "Trump style"

El único momento tenso ocurrió cuando dos diputados opositores levantaron carteles con la leyenda “Recognize Palestine” (“Reconozcan Palestina”) y fueron rápidamente retirados del recinto. Trump reaccionó con su estilo característico: “¡Siempre hay un par de disidentes en toda buena historia!”, ironizó entre risas, desatando aplausos y carcajadas entre los legisladores.

Donald Trump dijo que es el tiempo de “una nueva aurora en Medio Oriente”. “Este será recordado como el momento en que todo empezó a cambiar, y cambiar para mejor. Los enemigos de la paz ya no marcan el destino de esta tierra sagrada", agregó

Con su habitual tono triunfal, Trump se despidió del Parlamento israelí afirmando: “Nunca más habrá miedo en Jerusalén. Nunca más habrá oscuridad sobre Israel. Nunca más”.

Trump dijo que gracias a estos acuerdos y la valentía del gobierno, el ejército y el pueblo israelí, ese país es mucho más respetado en todo el mundo. "Nadie pondrá en duda la vigencia del estado de Israel nuca más", dijo. Uso esa frase para apuntar al futuro: "Una nueva etapa de buenas relaciones para Medio Oriente: Israel con sus vecinos árabes, pero también mencionó otros conflictos como Pakistán y la India, por ejemplo".

El valor de su propia figura en la Casa Blanca

En varios pasajes del discurso, Trump comparó su gestión - que tiene este resultado de un acuerdo de paz - con las administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden. Criticó a Obama por su acuerdo nuclear con Irán ("fue pésimo, especialmente para Israel, pero nosotros lo denunciamos y lo dejamos caer", dijo, además del ataque a las instalaciones en el propio suelo iraní).

Como siempre, a Biden lo señaló como el responsable permanente de "no hacer nada" y lo poco que hizo solo fueron problemas para Medio Oriente e Israel.

trump en el parlamento de Israel

Donald Trump: "Soy bueno para hacer negocios y acuerdos"

Dijo que los demócratas nunca se atrevieron a negociar porque toda la situación era muy difícil. "Pero para eso están las negociaciones. Siempre hay que negociar", dijo y concluyó: "Soy bueno en eso, soy muy bueno para negociar y hacer acuerdos".

Donald Trump se reunirá mañana con el presidente Javier Milei. Esa frase, también puede recordársela al mandatario argentino, tras el salvataje del Tesoro norteamericano y lo que EE.UU. y el FMI le piden a Javier Milei: acuerdos para asegurar la gobernabilidad y este plan económico.

En el final, dejó una frase con la que recibió el mismo aplauso cerrado con el que comenzó su discurso: "Amo a Israel, estoy con ustedes, todo el tiempo. Dios los bendiga y Dios bendiga al medio oriente", finalizó Donald Trump en un discurso de 1 hora que fue muy aplaudido y se cerró con una ovación de pie.