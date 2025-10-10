La tensión entre Trump y China impidió que las acciones argentinas repuntaran en Wall Street: bajas de hasta 10%

ACCIONES

Los bonos soberanos Globales, emitidos bajo ley extranjera, subieron apenas 0,3% en promedio en la plaza neoyorquina, sin referencia local por el feriado. El riesgo país medido por JP Morgan se mantuvo alrededor de los 902 puntos básicos, su menor nivel desde el 24 de septiembre con un descenso de -15,80%.

A través de su cuenta oficial en X, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó que “el presidente Javier Milei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana. No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”.