El resultado en Honduras se dio vuelta y preocupa a Trump, ¿quién lidera las elecciones?

"¡La democracia debe prevalecer", escribió Trump. El problema es saber si la democracia prevalecerá en Honduras, aunque pierda el candidato de la Casa Blanca.

Escrutinio agilizado, pero sorpresa en el resultado

Durante dos días hubo un parate muy importante en la Comisión Nacional Electoral por lo que ya describimos: hacían falta firmas por unanimidad de cada paso en la actualización del escrutinio. El mensaje de Trump tuvo efecto y en un solo día actualizaron los datos al doble de lo hecho en más de 48 horas. Aunque el resultado que se ve con un 20% por escrutar no debe ser del agrado de Donald Trump.

Su candidato, Nasry Asfura, ganaba en la madrugada del lunes y se mantuvo así hasta el martes. Sólo 500 votos arriba del centrista Nasralla. La inyección laboral en la CNE trajo una sorpresa que no agrada en Washington. El resultado se dio vuelta. No solo eso. Nasralla es el ganador por el momento, pero con 20.000 votos de diferencia a su favor una cifra no muy grande, pero mucho más significativa que los iniciales 500 de Asfura.

Nasralla ahora va al frente en Honduras Salvador Nasralla, el nuevo líder en la elección en Honduras. Es liberal, pero fue vicepresidente de Xiomara Castro y no es del agrado de Donald Trump. (Foto: Gentileza el Heraldo de Honduras)

Nasralla: "¡Sí, se pudo!"

El candidato centrista, no tan a la derecha como Asfura, recobró las fuerza tras el día de ayer. "Si se pudo, ¡Salva, salva, Salva!", fueron algunas de las consignas de los miembros del Partido Liberal. La alegría se refleja en cada rincón mientras se siguen procesando los votos.

La actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma un vuelco en el escrutinio preliminar, intensificando la expectativa nacional a dos días de las elecciones generales. La contienda presidencial se mantiene sumamente cerrada, generando alta tensión en todo el país. Mientras tanto, En Washington, el panorama sigue siendo de preocupación. En la madrugada del lunes, Trump sumaba un nuevo aliado en la región. Nasry Asfura está segundo en la renovación del escrutinio.

En estos días, ya se había insinuando que podrían retenerse fondos a la empobrecida nación centroamericana o haciendo acusaciones de fraude electoral, si Asfura no era el ganador, tras haber picado en punta. Ahora el resultado parece decantar hacia el otro candidato, el del partido Liberal.

