Atentado en Colombia: atacaron el auto de la vicepresidenta Francia Márquez

Cabe recordar que el 16 de junio pasado, el padre de la vicepresidenta, Sigifredo Márquez Trujillo, sufrió un atentado a balazos en la misma región. El ataque tuvo lugar el Día del Padre cuando el hombre viajaba en un auto entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, junto a su nieto de 6 años, sobrino de la vicepresidenta, quienes resultaron ilesos.

Cómo fue el atentado contra el auto de Francia Márquez

La vicepresidenta explicó que el nuevo ataque ocurrió después de salir del municipio de Suárez, donde nació, tras una visita con la exministra de Educación, Aurora Vergara, a la que será la nueva sede de la Universidad del Valle.

Además, la funcionario señaló que el ataque sucedió “cuando ya estaba en la ciudad de Cali (capital del departamento del Valle del Cauca), atendiendo otro compromiso”. Y añadió: "Esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región. Vinimos a traer la universidad pública a Suárez y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo”.

En la misma línea, solicitó a los grupos que operan en la región, en especial el Estado Mayor Central (EMC) “silenciar los fusiles y permitirle al Cauca vivir en paz y que permitan que la universidad en territorio avance”.