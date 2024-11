Polémica en las redes por las fotos de Zaira Nara durante su viaje a Tailandia: "Siempre está en..."

Pero, la realidad es que la menor de las Nara desató un verdadero escándalo virtual, puntualmente en la publicación que hizo donde se la ve muy divertida en un bar junto a sus compañeras de viaje. Ocurre que para esa ocasión eligió lucir una blusa blanca con un enorme escote.

Zaira Nara, Jimena Barón, Julieta Poggio en Tailandia.jpg

Pero lo que más llamó la atención fue el bombachón de lycra negra de cintura alta que eligió como prenda inferior, lo que motivó un sinfín de críticas.

”¿Por qué Zaira siempre está en bombacha?”, se preguntó un usuario, mientras que otros le respondieron en el intercambio de opiniones virtuales dentro del posteo de la modelo: “Porque no tiene otra cosa que exponer” o “porque debe estar por sacar una línea de lencería”, intentando descifrar el motivo de la elección de la morocha a la hora de armar su conjunto nocturno.

Zaira Nara en Tailandia.jpg

Zaira Nara y su incómoda reacción al referirse al romance de Wanda con L-Gante

En medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi al mismo tiempo que blanqueó su romance con L-Gante, Wanda Nara canceló un viaje a Tailandia al que iría junto a su hermana Zaira Nara y otras influencers, invitadas por una marca internacional de joyas, lo que generó más controversia aún.

En este contexto, abordada el viernes pasado por las cámaras de LAM (América TV) antes de subirse al avión en el aeropuerto de Ezeiza, Zaira fue consultada por la decisión de su hermana de haberse bajado del viaje laboral para irse a Uruguay con su actual pareja.

“Yo no opino de la vida privada de mi hermana, habría que preguntarle a ella”, respondió cauta la morocha tratando de no tomar partido públicamente. “Me divertía este viaje porque íbamos a hablar y convivir un montón, pero seguiremos online”, agregó sutil la actual novia de Facundo Pieres, con un dejo de decepción.

Embed

En tanto, cuando le preguntaron si aprobaba la nueva relación amorosa de Wanda con el referente de la cumbia 420, Zaira Nara fue políticamente correcta y evitó cualquier expresar lo que realmente piensa al respecto. “Yo no soy quién para elegirle la pareja a nadie ni tampoco para opinar, a mí me gusta que la gente sea feliz, que disfruten, que haya amor para mi hermana y toda la gente que me rodea”, deslizó visiblemente incómoda.

Así las cosas, al mencionarle que Kennys Palacios, amigo y asistente de Wanda, no se había mostrado contento frente al noviazgo de la mediática con Elián Valenzuela, Zaira aseguró ya totalmente incómoda: “Yo tengo un lazo con Mauro, con Maxi (López) y con el padre de mis hijos. Con Elián lo voy a tener si es la persona que mi hermana elige, yo acompaño nada más”.