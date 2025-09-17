Barrick confirma uno de los descubrimientos de oro más grandes del siglo

Además, está programado para ese mismo año el inicio de la construcción de la rampa de exploración Bullion Hill, que habilitará el acceso subterráneo al corazón del yacimiento. Este avance facilitará no solo la extracción futura, sino también un conocimiento geológico más detallado, reduciendo los márgenes de incertidumbre que suelen acompañar a proyectos de gran envergadura.

Un proyecto con potencial para liderar el mercado global

Según los análisis internos de Barrick, Fourmile podría ingresar en el selecto grupo de los diez principales productores de oro a nivel mundial. Si se cumplen las proyecciones, esto implicaría una producción anual que rivalizaría con minas legendarias como Pueblo Viejo (República Dominicana) o Carlin (Nevada).

Bristow fue contundente en sus declaraciones: “Fourmile tiene el potencial de convertirse en un gigante de bajo costo y larga vida útil”, afirmó, subrayando que los costos de producción previstos son notablemente inferiores al promedio de la industria. Esta ventaja competitiva podría redefinir la curva de costos del sector, otorgando a Barrick una posición dominante durante las próximas décadas.

La empresa estima que, gracias a la alta ley del mineral, el proyecto generará un flujo de caja robusto y sostenible, que no solo permitirá financiar nuevas inversiones, sino también reforzar la producción existente en otras operaciones de la compañía. En un contexto de creciente competencia y disminución de hallazgos de gran escala, Fourmile surge como un activo estratégico de primer orden.

Implicancias para la industria minera global

La revelación de Fourmile llega en un momento de particular tensión para el sector minero. En los últimos años, la exploración de nuevos yacimientos ha enfrentado crecientes obstáculos: mayores regulaciones ambientales, conflictos sociales y costos operativos en alza. En este escenario, los descubrimientos de gran escala se han vuelto cada vez más escasos, lo que ha limitado la capacidad de crecimiento de muchas compañías.

En ese contexto, el hallazgo de Fourmile representa un punto de inflexión. No solo impulsa las acciones de Barrick en los mercados bursátiles, sino que renueva la confianza de los inversores en la viabilidad de la exploración minera a gran escala. Además, podría marcar una nueva ola de inversiones en Nevada, un estado históricamente minero que aún conserva un notable potencial geológico.

Expertos del sector señalan que el éxito de Fourmile podría desencadenar un “efecto dominó” en la industria, incentivando a otras compañías a intensificar sus campañas exploratorias y asumir mayores riesgos en busca de resultados comparables. Sin embargo, también advierten que la replicabilidad de un hallazgo de esta magnitud es baja, lo que consolida aún más la ventaja competitiva de Barrick.

Impacto económico y social esperado

De concretarse las proyecciones de producción, Fourmile tendría un impacto económico significativo en Nevada y en toda la cadena de valor minera de Estados Unidos. Se estima que el proyecto generará miles de empleos directos e indirectos, tanto en la fase de construcción como en la de operación. Además, impulsará la demanda de servicios logísticos, tecnológicos y de ingeniería, dinamizando la economía regional.

Barrick también ha enfatizado que la sostenibilidad será un eje central del proyecto. La compañía ha anunciado planes para minimizar el uso de agua, reducir las emisiones de carbono y aplicar tecnologías de eficiencia energética en cada etapa de desarrollo. De este modo, busca alinear Fourmile con los estándares ambientales internacionales más exigentes y evitar los conflictos sociales que han afectado a otros proyectos mineros de gran escala.

Organizaciones locales y autoridades estatales han recibido con entusiasmo el anuncio, aunque han remarcado que el cumplimiento de las normativas ambientales y laborales será vigilado de cerca. Barrick, por su parte, ha manifestado su disposición a trabajar de manera transparente con las comunidades cercanas y a desarrollar programas de responsabilidad social que promuevan el desarrollo local.

Un hallazgo que redefine el futuro de Barrick

Para Barrick Gold Corporation, Fourmile no es solo un proyecto más: es una apuesta estratégica para sostener su liderazgo mundial. En un mercado donde las reservas de oro de alta ley son cada vez más escasas, Fourmile aparece como una garantía de crecimiento a largo plazo y como un factor de estabilidad financiera para la compañía.

La combinación de alta ley, gran escala, costos bajos y larga vida útil convierte a este yacimiento en un activo único, capaz de transformar el perfil productivo y económico de Barrick en las próximas décadas. Además, su desarrollo permitirá mantener y posiblemente ampliar la participación de la empresa en el mercado global del oro, en un momento en que muchas competidoras enfrentan dificultades para renovar sus reservas.

Bristow lo sintetizó de manera elocuente durante su intervención en el Foro Minero de las Américas: