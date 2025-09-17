En vivo Radio La Red
NUEVO HITO

Messi le arrebató un récord histórico a Cristiano Ronaldo y sigue en carrera por ser el máximo goleador

Con 38 años, Lionel Messi rompió un importante récord y superó a Cristiano Ronaldo. El astro rosarino se mantiene firme en la lucha por el trono de máximo artillero de la historia del fútbol.

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS y, de paso, escribió otra página dorada en su carrera. En la victoria de Inter Miami 3-1 sobre Seattle Sounders, el argentino no solo anotó un gol y dio una asistencia, sino que también alcanzó los 880 tantos oficiales en su trayectoria, superando una marca que hasta ahora pertenecía a Cristiano Ronaldo.

image

El capitán de la Selección Argentina logró convertirse en el jugador que más rápido llegó a esa cifra, con 38 años y 84 días, dejando atrás a su eterno rival, que necesitó más tiempo y más partidos para lograrlo: Cristiano lo había hecho con 39 años y 54 días, tras 1214 encuentros.

Cómo fue la actuación de Messi ante Seattle

El duelo tenía un condimento especial. Hace algunas semanas, Seattle había derrotado a Inter Miami en la final de la Leagues Cup, lo que había dejado heridas abiertas. Sin embargo, Messi se encargó de responder en la cancha.

En el primer tiempo, Leo asistió a su socio Jordi Alba para abrir el marcador y, minutos más tarde, fue el español quien lo asistió para el 2-0. En la segunda parte, Inter Miami terminó de liquidar la historia con otra anotación para sellar el 3-1 definitivo.

Con este tanto, Messi alcanzó los 20 goles en la actual MLS y quedó a uno de Sam Surridge, delantero de Nashville que lidera la tabla de artilleros. Además, acumula nueve asistencias, ubicándose quinto en la clasificación general.

Qué récord le arrebató Messi a Cristiano Ronaldo

El gol frente a Seattle fue el número 880 en la carrera de Messi. Esa cifra tiene un valor especial porque lo convierte en el futbolista que más rápido llegó a semejante registro.

Cristiano Ronaldo había alcanzado esa marca a los 39 años y después de 1214 partidos oficiales. Messi, en cambio, lo logró con un año menos y en menos encuentros, reafirmando su capacidad para sostener un nivel altísimo a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Quién es el máximo goleador histórico y cuánto le falta a Messi

Más allá de este récord puntual, la pelea por ser el máximo goleador de la historia continúa abierta. Actualmente, Cristiano Ronaldo lleva 943 goles oficiales y, a sus 40 años, sigue en actividad con Al-Nassr, club con el que disputará un nuevo compromiso este miércoles ante Istiklol por la Champions League Two de Asia.

Messi, por su parte, quedó a 63 tantos de igualarlo, una diferencia que aún se mantiene amplia pero no imposible. Su presente en la MLS lo muestra vigente y con capacidad para seguir sumando tantos, sobre todo en un torneo donde Inter Miami disputa muchos partidos en pocos días.

¿Qué se le viene a Messi en la MLS?

El calendario de Inter Miami no da respiro. El sábado, el equipo de Javier Mascherano recibirá a DC United en el inicio de una seguidilla exigente: siete encuentros en apenas 29 días. La meta será asegurar un lugar en los playoffs y, si es posible, quedarse con la Supporter’s Shield por segunda temporada consecutiva.

Messi es consciente de que cada partido será una oportunidad no solo para pelear títulos en Estados Unidos, sino también para acercarse aún más a Cristiano Ronaldo en la tabla histórica. La lucha entre ambos íconos del fútbol parece no tener final y sigue escribiendo capítulos que marcan época.

