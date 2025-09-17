Messi le arrebató un récord histórico a Cristiano Ronaldo y sigue en carrera por ser el máximo goleador

En el primer tiempo, Leo asistió a su socio Jordi Alba para abrir el marcador y, minutos más tarde, fue el español quien lo asistió para el 2-0. En la segunda parte, Inter Miami terminó de liquidar la historia con otra anotación para sellar el 3-1 definitivo.

Con este tanto, Messi alcanzó los 20 goles en la actual MLS y quedó a uno de Sam Surridge, delantero de Nashville que lidera la tabla de artilleros. Además, acumula nueve asistencias, ubicándose quinto en la clasificación general.

Qué récord le arrebató Messi a Cristiano Ronaldo

El gol frente a Seattle fue el número 880 en la carrera de Messi. Esa cifra tiene un valor especial porque lo convierte en el futbolista que más rápido llegó a semejante registro.

Cristiano Ronaldo había alcanzado esa marca a los 39 años y después de 1214 partidos oficiales. Messi, en cambio, lo logró con un año menos y en menos encuentros, reafirmando su capacidad para sostener un nivel altísimo a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Quién es el máximo goleador histórico y cuánto le falta a Messi

Más allá de este récord puntual, la pelea por ser el máximo goleador de la historia continúa abierta. Actualmente, Cristiano Ronaldo lleva 943 goles oficiales y, a sus 40 años, sigue en actividad con Al-Nassr, club con el que disputará un nuevo compromiso este miércoles ante Istiklol por la Champions League Two de Asia.

Messi, por su parte, quedó a 63 tantos de igualarlo, una diferencia que aún se mantiene amplia pero no imposible. Su presente en la MLS lo muestra vigente y con capacidad para seguir sumando tantos, sobre todo en un torneo donde Inter Miami disputa muchos partidos en pocos días.

¿Qué se le viene a Messi en la MLS?

El calendario de Inter Miami no da respiro. El sábado, el equipo de Javier Mascherano recibirá a DC United en el inicio de una seguidilla exigente: siete encuentros en apenas 29 días. La meta será asegurar un lugar en los playoffs y, si es posible, quedarse con la Supporter’s Shield por segunda temporada consecutiva.

Messi es consciente de que cada partido será una oportunidad no solo para pelear títulos en Estados Unidos, sino también para acercarse aún más a Cristiano Ronaldo en la tabla histórica. La lucha entre ambos íconos del fútbol parece no tener final y sigue escribiendo capítulos que marcan época.