Previsional
AUH
Jubilados
Previsional

AUH y jubilados de ANSES: simulá tu crédito de hasta $3.000.000 online paso a paso

Los créditos de Banco Provincia y Banco Nación, disponibles en septiembre para jubilados, AUH y SUAF, se consolidan como una de las herramientas financieras más buscadas en 2025. Montos de hasta $3.000.000, plazos largos y acreditación rápida.

AUH

AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

Los créditos para beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvieron a ganar protagonismo en septiembre de 2025. Con la inflación en alza y la necesidad de reforzar ingresos, cada vez más jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o SUAF buscan alternativas de financiamiento rápido, con acreditación directa en su cuenta y sin necesidad de contar con un recibo de sueldo tradicional.

En este contexto, dos entidades públicas se destacan: el Banco Provincia y el Banco Nación, que habilitaron líneas de préstamos de hasta $2.500.000 y $3.000.000, respectivamente, con plazos de devolución de hasta 72 meses y aprobación en cuestión de horas.

El rol del simulador online: una herramienta clave

Uno de los mayores atractivos de estas propuestas es que ambos bancos ofrecen un simulador online para calcular la cuota antes de confirmar la operación. Esta herramienta resulta clave porque permite:

  • Ingresar el monto que se desea solicitar.

  • Seleccionar el plazo de devolución (que puede ir desde 12 hasta 72 meses).

  • Conocer la cuota mensual estimada.

  • Revisar la tasa de interés aplicada.

  • Confirmar si el ingreso declarado alcanza para acceder al préstamo.

De esta manera, el solicitante puede planificar su economía familiar y evaluar si el crédito se ajusta a sus posibilidades antes de comprometerse.

Ejemplo: cuánto se paga por un préstamo de $1.000.000

Uno de los cálculos más consultados en septiembre es el de un préstamo de $1.000.000 a devolver en 72 meses. Según el simulador del Banco Provincia, la cuota inicial estimada es de $66.508,24 mensuales, con valor fijo durante todo el período.

Aunque el monto puede variar según el perfil crediticio de cada persona, la simulación oficial sirve como referencia concreta. Esto es fundamental para quienes dependen de ingresos como la AUH o una jubilación mínima y necesitan saber de antemano si podrán afrontar la cuota.

Jubilados_cobro
Créditos del Banco Provincia

En el caso de Provincia, los préstamos están disponibles tanto para jubilados y pensionados como para titulares de la AUH y SUAF. El trámite es 100% digital y se realiza desde el home banking.

El procedimiento incluye: ingresar con usuario y clave, elegir la opción “Préstamos”, utilizar el simulador para definir monto y plazo, y confirmar la solicitud. Una vez aprobado, el dinero se acredita en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Créditos del Banco Nación

Por su parte, el Banco Nación habilitó una línea que eleva el tope a $3.000.000. La gestión también se realiza desde el home banking o la aplicación móvil. En este caso, el paso a paso es similar: se ingresa al menú de préstamos personales, se completa el simulador y se confirma la operación con clave digital.

El plazo de acreditación es de entre 24 y 48 horas, lo que convierte a este crédito en una opción rápida para quienes necesitan liquidez inmediata.

Compatibilidad con prestaciones de ANSES

Una de las ventajas centrales es que estos créditos son compatibles con la mayoría de las prestaciones de ANSES, como:

  • Jubilaciones y pensiones contributivas.

  • Pensiones no contributivas (PNC).

  • Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Asignaciones Familiares (SUAF).

Esto significa que el universo de beneficiarios es amplio y que no es necesario tener un empleo en relación de dependencia con recibo de sueldo para acceder al préstamo.

Más demanda en septiembre

