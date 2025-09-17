"Cenicienta del trapecio": la increíble historia de la argentina que conquistó un famoso programa de EE.UU. desde el cielo

Embed

La ratificación total de su enorme calidad vino poco después. Mientras el público aplaudía a rabiar y la actriz de "Modern Family", se emocionaba más, el exigente Simon Cowell intentó resistir. Siempre es el "duro" de los jurados, al que hay que sorprender o conmover para ganar su voto. Micaela y Matías hicieron ambas cosas y Cowell se rindió ante la maravilla de destreza que tenía delante de sus ojos. Una actuación consagratoria.

Sofía Vergara y el exigente Simon Powell, cautivados por la magia de Micaela en el trapecio a 6 metros de Altura.

La vida de Micaela, ideal para una miniserie: la "cenicienta" de la acrobacia

La historia de Micaela Leitner es para recrear en ficción. Empezó con improvisaciones “a la gorra” en los semáforos y desde allí no paró de crecer y mejorar. Amante de la gimnasia artística, integró la Selección de Entre Ríos y a una agenda de entrenamientos y torneos que le ocupaban la vida. Tuvo un traspié porque la competencia final era el día egresados de primaria. Se torció una muñeca. Pero tuvo revancha.

micaela acrobática

A los 16 años, vino el consejo que le cambió la vida. “Mamá me dijo: ‘¿Por qué no hacés algo que tenga que ver con lo artístico? Vos que sos buena con el cuerpo’”, recuerda Micaela. Allí comenzó a trabajar en el trapecio, tela, aro, teatro y danza.

micaela y su esposo

Así comenzó a viajar en el país. Conoció a artistas europeos y pudo viajar a Europa. En París, conoció a Matías, otro acróbata de Chile, y se casaron en el 2018. Formaron el dúo que arrancó una ovación en la televisión norteamericana. En la pandemia, sus presentaciones se detuvieron, pero usaron ese larguísimo año - casi dos - para entrenar y lograr un estilo único.

Una fantasía maravillosa a 6 metros de altura

su técnica y perfección en los movimientos resultó insuperable. Idearon su propio equipo, que llevan en una valija especial. Preparon todo el aparejo, la base quedó a 6 metros del suelo. Y desde allí, Micaela se lanzó a "volar". Cada movimiento encontró el enganche justo con Matías, para reposicionarse y volver a lanzarse al vacío. Así varias veces.

La ovación fue total, público y jurado. Micaela, la artista acróbata de Entre Ríos, demostró que podemos volar.