Batalla campal entre estudiantes a la salida del colegio que fue grabada por un compañero

En un video se ve a uno de los involucrados revoleando un tacho de basura contra algunos de los chicos que participaban en la pelea, mientras varios estudiantes observaban la escena formando una ronda.

Según medios locales, la pelea se inició en el centro educativo y ninguna autoridad realizó la denuncia correspondiente. Posteriormente, el enfrentamiento continuó en la plaza José Batlle y Ordoñez de la ciudad, hasta que la policía intervino para detener la situación.

No se reportaron heridos graves ni detenidos, pero el Consejo de Educación Secundaria (CES) inició una investigación sobre los hechos. Por su parte, Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), señaló que el organismo no tiene margen para actuar en este caso ya que no existe denuncia ni procedimiento judicial, aunque podrían intervenir en caso de que el Poder Judicial investigue el hecho. En caso de que el episodio tenga derivaciones penales, podría ser remitido al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.