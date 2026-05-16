Un auto embistió a una multitud en Italia y hay al menos siete heridos, dos de gravedad

El alcalde de Modena, Massimo Mezzetti, agradeció públicamente la valentía de cuatro o cinco ciudadanos que persiguieron al conductor y colaboraron para reducirlo hasta la llegada de la policía.

Investigan el móvil de hecho

“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un acontecimiento muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, expresó el jefe comunal.

italia_11zon Así quedó el auto tras el hecho. (Foto: redes sociales)

Las autoridades italianas trabajan para determinar el móvil del hecho y no descartan ninguna hipótesis, mientras la ciudad permanece conmocionada por el violento episodio.