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Un auto embistió a una multitud en Italia y hay al menos siete heridos, dos de gravedad

Tras el choque, un hombre de 31 años, de origen tunecino, pero con ciudadanía italiana, descendió del vehículo y escapó corriendo.

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Un auto embistió a una multitud. 

Un auto embistió a una multitud. 

Momentos de terror se vivieron en Modena luego de que un automóvil embistiera a una multitud en pleno centro de la ciudad italiana. El dramático episodio dejó al menos siete personas heridas, dos de ellas en grave estado, y desató una fuerte conmoción mientras las autoridades investigan si se trató de un ataque intencional.

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Según informó la agencia ANSA y replicaron distintos medios internacionales, el conductor subió a gran velocidad a la acera y atropelló a varias personas antes de perder el control e impactar contra el escaparate de un comercio. Tras el choque, un hombre de 31 años, de origen tunecino pero con ciudadanía italiana, descendió del vehículo y escapó corriendo.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el sospechoso estaba armado con un cuchillo y, durante la huida, apuñaló a una persona que intentó detenerlo. La secuencia generó escenas de pánico entre vecinos y transeúntes que presenciaron el ataque.

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El alcalde de Modena, Massimo Mezzetti, agradeció públicamente la valentía de cuatro o cinco ciudadanos que persiguieron al conductor y colaboraron para reducirlo hasta la llegada de la policía.

Investigan el móvil de hecho

Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un acontecimiento muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, expresó el jefe comunal.

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Así quedó el auto tras el hecho. (Foto: redes sociales)

Así quedó el auto tras el hecho. (Foto: redes sociales)

Las autoridades italianas trabajan para determinar el móvil del hecho y no descartan ninguna hipótesis, mientras la ciudad permanece conmocionada por el violento episodio.

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