¿Biden tiene Parkinson? Las misteriosas visitas de un médico especialista y la réplica de la Casa Blanca

"No, no y no". La vocera de la Casa Blanca estuvo como San Pedro en el pasaje bíblico cuando negó tres veces conocer o ser un discípulo de Jesús. Un periodista acreditado preguntó sobre la presencia de un médico especialista en Parkinson. Fue 8 veces en 8 meses y quiso saber si atendió al presidente Joe Biden y si éste padece esa enfermedad.