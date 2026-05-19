Cambia por completo la tarjeta para jubilados: el trámite que hay que hacer obligatoriamente

Sin embargo, desde el INAPAM aclararon que las credenciales continúan siendo válidas independientemente del año de emisión, el diseño o el tipo de plástico utilizado. Esto significa que no existe una fecha límite general ni una obligación de renovar todas las tarjetas.

Aun así, el organismo dejó en claro que sí existen circunstancias específicas en las que la reposición se vuelve obligatoria. En esos casos, los jubilados deberán acercarse personalmente a los módulos de atención para gestionar una nueva credencial.

La medida busca evitar problemas de identificación y garantizar que los adultos mayores continúen accediendo sin dificultades a todos los beneficios disponibles.

Quiénes deberán hacer el trámite obligatorio

Según informó el organismo, hay tres situaciones puntuales en las que los adultos mayores deberán reemplazar su tarjeta del INAPAM.

La primera ocurre cuando la credencial presenta daños importantes. Si el plástico está roto, desgastado, descolorido o con información ilegible, será necesario tramitar una reposición. Esto se debe a que muchos comercios, farmacias e instituciones exigen que los datos y la fotografía puedan verse claramente para validar descuentos o promociones.

El segundo caso corresponde al extravío o robo del documento. Cuando la tarjeta se pierde, el titular deberá solicitar un duplicado para seguir acreditando su identidad y mantener el acceso a los programas de beneficios.

Por último, el organismo también exige actualizar la credencial cuando hubo cambios en la información personal. Esto incluye modificaciones en la firma, actualización de fotografía o correcciones en los datos del titular.

Desde el INAPAM explicaron que el objetivo es mantener registros precisos y evitar inconsistencias que puedan generar inconvenientes durante trámites bancarios, médicos o administrativos.

Un trámite gratuito y presencial

Uno de los puntos que más destacaron las autoridades es que la reposición de la credencial no tiene ningún costo. El procedimiento se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar y no requiere gestores ni intermediarios.

Además, el trámite fue diseñado para ser sencillo y rápido. Los adultos mayores únicamente deben presentarse con la documentación correspondiente y esperar la validación de sus datos.

En la mayoría de los casos no se solicita turno previo, aunque algunas oficinas pueden manejar sistemas internos de atención dependiendo de la demanda.

El organismo también remarcó que no es necesario realizar pagos extra ni contratar servicios externos para completar el proceso.

Por qué es tan importante mantener la credencial en buen estado

Para millones de jubilados, la tarjeta del INAPAM representa mucho más que un documento. Se trata de una herramienta fundamental para reducir gastos cotidianos y acceder a servicios esenciales.

Actualmente, miles de establecimientos en todo México ofrecen descuentos exclusivos para adultos mayores. Entre ellos aparecen farmacias, supermercados, restaurantes, líneas de transporte, hoteles y centros culturales.

En muchos casos, los beneficios alcanzan porcentajes muy elevados. Algunos descuentos pueden superar incluso el 50%, especialmente en áreas vinculadas a salud y movilidad.

Por esa razón, una credencial dañada o ilegible puede transformarse en un problema serio para quienes dependen de estos beneficios para aliviar los gastos mensuales.

Además, numerosos organismos públicos aceptan la tarjeta como identificación válida para distintos trámites administrativos y sociales.

Los problemas más frecuentes con tarjetas deterioradas

El desgaste natural del plástico suele convertirse en uno de los principales inconvenientes para los adultos mayores. Con el paso del tiempo, muchas credenciales presentan fotografías borrosas, firmas poco visibles o datos prácticamente ilegibles.

Esto puede generar complicaciones al momento de acceder a descuentos, retirar medicamentos o identificarse ante determinadas instituciones.

En algunos casos, incluso, los establecimientos rechazan la credencial cuando la imagen del titular no coincide claramente con la apariencia actual de la persona.

El INAPAM explicó que mantener el documento actualizado permite evitar demoras innecesarias y reduce el riesgo de problemas administrativos.

Dónde se realiza la reposición de la credencial

Las reposiciones deben hacerse exclusivamente en los módulos de Bienestar habilitados para atención de adultos mayores.

Las oficinas atienden generalmente de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 14:00 horas, aunque algunos centros pueden extender sus horarios dependiendo de la demanda local.

Los módulos están distribuidos en distintos municipios del país para facilitar el acceso de la población adulta mayor y evitar traslados extensos.

Las autoridades recomiendan acudir temprano para reducir tiempos de espera, especialmente en temporadas donde aumenta la cantidad de solicitudes.

Los documentos necesarios para hacer el trámite

Tanto para tramitar la credencial por primera vez como para gestionar una reposición, los adultos mayores deberán presentar una serie de documentos obligatorios.

Entre los requisitos solicitados aparecen:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio reciente

Fotografía infantil actual

Todos los documentos deben entregarse en original y copia.

En caso de pérdida de alguna documentación importante, las oficinas suelen orientar a los solicitantes sobre los mecanismos para obtener versiones digitales o certificadas.

Quiénes pueden sacar la tarjeta por primera vez

El organismo recordó además que cualquier persona que haya cumplido 60 años puede iniciar el trámite para obtener su credencial del INAPAM.

Esto incluye tanto a quienes recién alcanzan esa edad como a adultos mayores que nunca realizaron el procedimiento anteriormente.

La inscripción también es gratuita y permite acceder inmediatamente a la red nacional de descuentos y programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Para muchos jubilados, obtener esta tarjeta representa un alivio económico importante en medio del aumento constante del costo de vida.

Los beneficios que más aprovechan los adultos mayores

La credencial del INAPAM ofrece ventajas en múltiples sectores. Algunos de los descuentos más utilizados están vinculados al transporte público y a los servicios médicos.

Muchos jubilados logran reducir considerablemente sus gastos mensuales gracias a promociones en farmacias, consultas médicas y compra de medicamentos.

También existen convenios con hoteles, agencias de turismo y restaurantes que permiten acceder a tarifas preferenciales.

En el ámbito cultural, la tarjeta habilita descuentos en museos, espectáculos, talleres y actividades recreativas destinadas a fomentar la integración social de los adultos mayores.

El rol del INAPAM en la asistencia a jubilados

Más allá de la emisión de credenciales, el INAPAM desarrolla programas orientados a mejorar la inclusión y el bienestar de las personas mayores.

Entre las iniciativas más importantes aparecen los talleres recreativos, programas de empleo, asesoramiento legal y actividades comunitarias.

El organismo también trabaja en propuestas de integración intergeneracional y atención psicológica para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La credencial funciona como puerta de acceso a muchas de estas iniciativas, motivo por el cual las autoridades insisten en la importancia de mantenerla vigente y en buen estado.

El llamado del organismo a actualizar los datos personales

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la falta de actualización de información en algunas credenciales antiguas.

Fotografías desactualizadas, cambios de firma o errores en los nombres pueden generar inconsistencias al momento de utilizar la tarjeta como identificación oficial.

Por eso, el INAPAM recomienda revisar periódicamente el estado del documento y realizar la reposición cuando sea necesario.

El organismo considera que mantener los datos correctos agiliza la atención y evita inconvenientes en trámites sensibles como cobros bancarios, expedientes médicos o programas sociales.

Una medida para evitar problemas futuros

Aunque la noticia generó inquietud entre muchos jubilados, desde el organismo aclararon que no existe una renovación masiva obligatoria ni riesgo de perder automáticamente los beneficios.

La medida apunta únicamente a garantizar que las credenciales continúen siendo funcionales y válidas para todos los usos habituales.

En ese contexto, las autoridades pidieron a los adultos mayores no esperar a último momento si detectan deterioro en la tarjeta o cambios en sus datos personales.

Realizar la reposición a tiempo puede evitar complicaciones posteriores y asegurar el acceso permanente a descuentos, servicios y programas de asistencia.