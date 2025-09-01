En vivo Radio La Red
Mundo
Terremoto
Afganistán
MUERTE Y DESTRUCCIÓN

Catástrofe: las impresionantes imágenes del terremoto que dejó al menos 800 muertos

Un terremoto de grado 6 provocó un enorme daño en Afganistán. La mala infraestructura del gobierno talibán y que fuera muy cerca de la superficie hicieron que el nivel de destrucción fuera mayor.

por Roberto Adrián Maidana |
Un terremoto de grado 6 provocó un enorme daño en Afganistán: hay al menos 800 muertos. (Foto: Reuters)

Un terremoto de grado 6 provocó un enorme daño en Afganistán: hay al menos 800 muertos. (Foto: Reuters)

Más de 800 muertos y por lo menos, 2.500 personas han resultado heridas y cientos de viviendas han quedado destruidas por un terremoto de magnitud 6 que estremeció a Afganistán. A ese desastre de tipo natural se suma la deficiente estructura logística que tiene el régimen talibán para ayudar a los necesitados, por lo que, sin duda, esos números irán en aumento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Al temblor inicial, le siguieron al menos otras dos réplicas de magnitud levemente inferior, 5,2 en la escala de Richter.

El Centro de Información y Medios del Gobierno afgano ha confirmado al menos 800 muertos y 2.500 heridos en la provincia de Kunar, la más afectada, 12 fallecidos y 255 heridos en Nangarhar, 58 lesionados en Laghman y otros cuatro en Nuristán.

En Kabul, la capital, las autoridades sanitarias han indicado que los equipos de rescate trabajan contrarreloj para llegar a aldeas remotas en una región con un largo historial de terremotos e inundaciones. Sin embargo, el régimen talibán - que regreso al poder en 2021 con sus restricciones impuestas por aplicar férreamente la sharía, la ley musulmana- han hecho que el país permanezca entre los más atrasados de la Tierra. Por consiguiente, no está en condiciones de llevar la mejor respuesta y ayuda a la población damnificada.

Además, un informe de la misión de la ONU en el país (UNAMA) junto a la "Media Luna Roja" (la Cruz Roja en el mundo árabe) intentan compensar las falencias que tiene el régimen talibán para este tipo de catástrofe. En la zona más afectada, la población vive mayoritariamente en precarias viviendas de barro y paja. Construcciones, por tanto, extremadamente vulnerables a los terremotos y que colapsaron por completo.

afganistán 8
Los damnificados intentan rescatar lo que pueden del terremoto en Afganistán. (foto: Genitleza Daily Mail)

Los damnificados intentan rescatar lo que pueden del terremoto en Afganistán. (foto: Genitleza Daily Mail)

Un terremoto importante y una mala infraestructura

Ambos factores se potencian para este devastador efecto del terremoto. El movimiento de tierra se dio en una zona no muy profunda, los que afectó sobremanera los ligeros cimientos de construcciones precarias, que se cayeron de inmediato. El régimen talibán no tiene, además, la infraestructura adecuada para llevar rápidamente la ayuda necesaria a las víctimas.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que la agencia global se había "movilizado plenamente" para ayudar, y funcionarios de la ONU confirmaron el despliegue de equipos sanitarios y suministros de medicamentos, alimentos, kits de traumatología y refugios de emergencia en la zona del terremoto.

Organismos internacionales han ofrecido su ayuda ante la emergencia. La Cruz Roja Británica indicó que sus equipos estaban organizando el envío de alimentos, medicamentos, alojamiento, agua y refugio temporal a la región, cercana a la frontera con Pakistán. Intersos, una organización de ayuda humanitaria sin fines de lucro que trabaja en Afganistán, afirmó que el desastre no podría haber llegado en peor momento para los afganos y que los médicos y enfermeros por la falta de logística para emergencias de este tipo.

terremoto 5
Un niño llora en medio de los escombros de la destrucción. (Foto: Gentileza The mirror)

Un niño llora en medio de los escombros de la destrucción. (Foto: Gentileza The mirror)

El fundamentalismo islámico, un ingrediente adicional para la crisis por el terremoto

El desastre supone un enorme desafío para los talibanes, quienes han aislado en gran medida al país debido a sus políticas islamistas de línea dura, en particular la subyugación de mujeres y niñas. Incluso antes de la toma del poder por los talibanes, los equipos de respuesta a emergencias de Afganistán estaban al límite de su capacidad para hacer frente a los desastres naturales que azotan con frecuencia el país.

afganistan 3
Rescate de los heridos entre los escombros del terremoto en Afganistán, (Foto: Gentileza ABC)

Rescate de los heridos entre los escombros del terremoto en Afganistán, (Foto: Gentileza ABC)

Con solo un puñado de aviones y helicópteros en condiciones de volar desde que los talibanes regresaron al poder, cualquier respuesta inmediata a la última catástrofe es aún más limitada. "Toda la aldea está sepultada. Quienes lograron salir antes de que todo se derrumbara lograron sacar los cuerpos de sus seres queridos de entre los escombros. Había cuerpos envueltos en mantas por todas partes", dijo uno de los sobrevivientes de la tragedia a las agencias internacionales.

Por Roberto Adrián Maidana
