Catástrofe: las impresionantes imágenes del terremoto que dejó al menos 800 muertos

Además, un informe de la misión de la ONU en el país (UNAMA) junto a la "Media Luna Roja" (la Cruz Roja en el mundo árabe) intentan compensar las falencias que tiene el régimen talibán para este tipo de catástrofe. En la zona más afectada, la población vive mayoritariamente en precarias viviendas de barro y paja. Construcciones, por tanto, extremadamente vulnerables a los terremotos y que colapsaron por completo.

afganistán 8 Los damnificados intentan rescatar lo que pueden del terremoto en Afganistán. (foto: Genitleza Daily Mail)

Un terremoto importante y una mala infraestructura

Ambos factores se potencian para este devastador efecto del terremoto. El movimiento de tierra se dio en una zona no muy profunda, los que afectó sobremanera los ligeros cimientos de construcciones precarias, que se cayeron de inmediato. El régimen talibán no tiene, además, la infraestructura adecuada para llevar rápidamente la ayuda necesaria a las víctimas.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que la agencia global se había "movilizado plenamente" para ayudar, y funcionarios de la ONU confirmaron el despliegue de equipos sanitarios y suministros de medicamentos, alimentos, kits de traumatología y refugios de emergencia en la zona del terremoto.

Organismos internacionales han ofrecido su ayuda ante la emergencia. La Cruz Roja Británica indicó que sus equipos estaban organizando el envío de alimentos, medicamentos, alojamiento, agua y refugio temporal a la región, cercana a la frontera con Pakistán. Intersos, una organización de ayuda humanitaria sin fines de lucro que trabaja en Afganistán, afirmó que el desastre no podría haber llegado en peor momento para los afganos y que los médicos y enfermeros por la falta de logística para emergencias de este tipo.

terremoto 5 Un niño llora en medio de los escombros de la destrucción. (Foto: Gentileza The mirror)

El fundamentalismo islámico, un ingrediente adicional para la crisis por el terremoto

El desastre supone un enorme desafío para los talibanes, quienes han aislado en gran medida al país debido a sus políticas islamistas de línea dura, en particular la subyugación de mujeres y niñas. Incluso antes de la toma del poder por los talibanes, los equipos de respuesta a emergencias de Afganistán estaban al límite de su capacidad para hacer frente a los desastres naturales que azotan con frecuencia el país.

afganistan 3 Rescate de los heridos entre los escombros del terremoto en Afganistán, (Foto: Gentileza ABC)

Con solo un puñado de aviones y helicópteros en condiciones de volar desde que los talibanes regresaron al poder, cualquier respuesta inmediata a la última catástrofe es aún más limitada. "Toda la aldea está sepultada. Quienes lograron salir antes de que todo se derrumbara lograron sacar los cuerpos de sus seres queridos de entre los escombros. Había cuerpos envueltos en mantas por todas partes", dijo uno de los sobrevivientes de la tragedia a las agencias internacionales.