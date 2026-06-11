La firme advertencia de Luis Ventura a Evelyn Von Brocke tras su grave acusación a APTRA: "Si no denuncia..."

Y ante lo expuesto por Evelyn Von Brocke, el conductor aseguró: "Dice yo sé. ¿Yo sé, qué? Que lo denuncie con nombre y apellido, no me contó el verdulero de la esquina que la manzana está más cara. Es un tema de ella, no mío. Yo no la voy a llamar si ella se fue y ahora resulta que hay estafas y abusos, me parece que se le está yendo un poco la mano y la lengua".

"Está denunciando algo gravísimo, que le ponga nombre y apellido. A mí me nombró, Luis Ventura dijo, así que no sé si en un Juzgado tiene que probar que yo sabía, porque a ella todo le parece. Que denuncie con nombre y apellido, que se deje de joder", concluyó picante Luis Ventura ante los polémicos dichos de su colega.

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Las explosivas declaraciones de Evelyn Von Brocke contra APTRA

Tras su polémica salida de APTRA, Evelyn Von Brocke dio picantes declaraciones en una nota con Intrusos donde apuntó a graves situaciones que estarían vinculadas a integrantes que forman parte de la entidad presidida por Luis Ventura.

"Ya no tengo ganas de ser parte de eso. Si te escribe mucha gente donde te dicen que hay una persona dentro de APTRA con una denuncia de abuso sexual, que hay una persona con una denuncia penal, que hay una persona denuncia de apropiarse herencia, ya me parace gravísimo", lanzó la panelista.

"Entonces no tengo ganas de pertenecer a ese grupo que no le interesó leer 23 páginas que presenté y Pilar (Smith) también otras 50 de incongruencias y no estar a derecho. Es tremendo, tres casos. Y algunos estaban en la asamblea y ponían la manito", continuó filosa.

Ante la consulta del cronista sobre sus fuertes dichos y si en APTRA estarían al tanto de esas supuestas situaciones, Evelyn Von Brocke afirmó: "Obvio que lo saben la comisión directiva y Luis Ventura. Por eso me fui porque no tengo ganas de estar en una asociación donde pasan esas cosas y donde no escuchan a las mujeres, escuchan a los hombres, son machirulos".

"Chau gorilas sin desmerecer la raza porque soy recontra animalista. Yo no voy a dar nombres, que lo busquen ellos, pero por supuesto que lo sé. No me interesa esa asociación porque me da repugnancia todas las cosas que pasan ahí adentro", cerró categórica.