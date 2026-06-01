Paro total en la línea C de subte: miles de pasajeros quedaron varados y hay largas filas para tomar colectivos

Ante la imposibilidad de utilizar la línea C, miles de personas debieron recurrir a colectivos, trenes y otras líneas de subte para completar sus recorridos. Como consecuencia, se formaron extensas filas en las paradas y se registraron demoras en distintos servicios.

La línea C es una de las más utilizadas de la red porque conecta las principales terminales ferroviarias de la Ciudad y permite combinar con varias líneas de subte.

El reclamo de los metrodelegados

Néstor Segovia

La medida fue impulsada por el gremio que conduce Néstor Segovia, quien denunció el incumplimiento de acuerdos vinculados al retiro de formaciones que contienen asbesto.

Según explicó el dirigente sindical, continúan circulando trenes Nagoya 5000 que poseen componentes fabricados con ese material, considerado cancerígeno por organismos internacionales de salud.

"La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha", sostuvo Segovia.

Desde AGTSyP aseguran que el reclamo está relacionado con la protección de la salud de trabajadores y pasajeros y exigen el retiro definitivo de las formaciones cuestionadas.

La respuesta de Emova

Frente a la medida de fuerza, la empresa concesionaria Emova manifestó su preocupación por el impacto que genera la paralización del servicio sobre los usuarios.

A través de un comunicado, la compañía recordó que desde 2018 desarrolla un programa integral de desasbestización en toda la red de subterráneos y aseguró que los trabajos realizados cuentan con la aprobación de las autoridades competentes.

Según la empresa, los trenes involucrados fueron sometidos a tareas de encapsulamiento y monitoreo permanente conforme a los estándares establecidos por organismos laborales y ambientales.

Además, Emova sostuvo que la red continúa siendo controlada de manera periódica para garantizar condiciones seguras de operación.

Qué estaciones están afectadas

La medida impacta sobre todas las estaciones de la línea C:

Constitución

San Juan

Independencia

Moreno

Avenida de Mayo

Diagonal Norte

Lavalle

General San Martín

Retiro

La interrupción afecta especialmente a quienes utilizan la línea para combinar con los trenes de las líneas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur.

Hasta cuándo durará el paro

Hasta el momento no se informó una hora exacta para la reanudación del servicio. Los metrodelegados indicaron que la línea permanecerá sin funcionar durante la jornada mientras continúan los reclamos vinculados a las condiciones de seguridad laboral.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los pasajeros planificar los viajes con anticipación y utilizar medios alternativos para evitar demoras, especialmente durante los horarios de mayor demanda.