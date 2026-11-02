El dólar oficial llegó a $1.565 y marcó un nuevo máximo en el año aunque quedó por debajo de la inflación

En paralelo, el techo de la banda cambiaria vigente desde abril del año pasado se estableció en $1954,48. De esta manera, el límite superior quedó un 26,6% por encima de la cotización mayorista.

Los dólares financieros, en tanto, tuvieron comportamientos diferentes. El MEP descendió $7,55 y terminó la rueda a $1566,07, con una caída del 0,5%.

En sentido contrario, el contado con liquidación (CCL) registró un avance de $1,21 y se ubicó en $1655,25, equivalente a una variación positiva del 0,1%.

El riesgo país bajó y los bonos operaron sin una tendencia definida

El riesgo país se ubicó en 779 puntos básicos, ocho unidades por debajo del cierre anterior. La caída fue del 1%, aunque el indicador elaborado por JP Morgan continuó en niveles elevados en comparación con los registros posteriores a las elecciones legislativas del año pasado, cuando llegó a superar los mil puntos.

En el mercado de deuda, los títulos soberanos argentinos nominados en dólares mostraron resultados mixtos. Entre los Bonares, el AL41D encabezó las bajas, con un retroceso del 1,2%. Por el lado de los Globales, el GD46D registró una suba del 2,6%.

El riesgo país se ubicó en 779 puntos básicos, ocho unidades por debajo del cierre anterior. (Foto: archivo)

La Bolsa porteña avanzó y los ADR tuvieron movimientos dispares

En el mercado accionario local, el índice S&P Merval registró una mejora del 0,2% en pesos y se ubicó en los 92.267 puntos.

Entre las principales acciones del panel líder, Banco de Valores encabezó los avances con una suba del 4,2%. También se destacaron Transener, que ganó un 2,8%; Cresud, con un incremento del 1,9%, y BBVA, que avanzó un 1,8%.

La operatoria en Wall Street presentó un panorama heterogéneo para las empresas argentinas que cotizan mediante ADR. Mercado Libre lideró las subas con una mejora del 3,8%, seguida por Globant, que avanzó un 2,1%, y Telecom Argentina, con un incremento del 1,7%.

En el extremo opuesto, IRSA registró la mayor caída, con un descenso del 10,1%. También retrocedieron Cresud, un 6,6%, e YPF, que perdió un 3,1%.