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El dólar oficial llegó a $1.565 y marcó un nuevo máximo en el año aunque quedó por debajo de la inflación

La cotización minorista avanzó $5 en el Banco Nación y acumuló una suba del 5,7% en lo que va del año, frente a una inflación del 23,6% hasta septiembre. El riesgo país retrocedió a 779 puntos básicos, mientras las acciones argentinas mostraron resultados dispares.

El dólar oficial llegó a $1565 y marcó un nuevo máximo nominal

El dólar oficial llegó a $1565 y marcó un nuevo máximo nominal, pero quedó por debajo de la inflación. (Foto: archivo)

El dólar oficial volvió a subir en el inicio de noviembre y alcanzó un nuevo máximo nominal en la Argentina. La cotización minorista aumentó $5 y cerró la primera rueda de la semana a $1565 en el Banco Nación, aunque su evolución durante el año quedó muy por debajo del incremento de los precios.

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El Banco Central cerró sin comprar dólares y las reservas brutas quedaron en US$ 50.481 millones. (Foto: archivo)

Desde enero, la divisa acumuló un avance de $85, equivalente al 5,7%. La diferencia frente a la inflación es significativa, ya que el índice de precios registró un aumento del 23,6% hasta septiembre, último dato disponible. Este comportamiento dejó al tipo de cambio en uno de sus niveles reales más bajos de los últimos diez años.

La cotización minorista avanzó $5 en el Banco Nación y acumuló una suba del 5,7% en lo que va del año, frente a una inflación del 23,6% hasta septiembre. (Foto: archivo)

La cotización minorista avanzó $5 en el Banco Nación y acumuló una suba del 5,7% en lo que va del año, frente a una inflación del 23,6% hasta septiembre. (Foto: archivo)

Por su parte, el promedio de las cotizaciones minoristas del mercado se ubicó en $1566,60, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar mayorista y cotizaciones financieras

En el segmento mayorista, el tipo de cambio se negoció a $1543,62, con un incremento de $6,90 respecto del cierre del viernes. La variación representó una suba del 0,45% durante la jornada.

En paralelo, el techo de la banda cambiaria vigente desde abril del año pasado se estableció en $1954,48. De esta manera, el límite superior quedó un 26,6% por encima de la cotización mayorista.

Los dólares financieros, en tanto, tuvieron comportamientos diferentes. El MEP descendió $7,55 y terminó la rueda a $1566,07, con una caída del 0,5%.

En sentido contrario, el contado con liquidación (CCL) registró un avance de $1,21 y se ubicó en $1655,25, equivalente a una variación positiva del 0,1%.

El riesgo país bajó y los bonos operaron sin una tendencia definida

El riesgo país se ubicó en 779 puntos básicos, ocho unidades por debajo del cierre anterior. La caída fue del 1%, aunque el indicador elaborado por JP Morgan continuó en niveles elevados en comparación con los registros posteriores a las elecciones legislativas del año pasado, cuando llegó a superar los mil puntos.

En el mercado de deuda, los títulos soberanos argentinos nominados en dólares mostraron resultados mixtos. Entre los Bonares, el AL41D encabezó las bajas, con un retroceso del 1,2%. Por el lado de los Globales, el GD46D registró una suba del 2,6%.

El riesgo país se ubicó en 779 puntos básicos, ocho unidades por debajo del cierre anterior. (Foto: archivo)

El riesgo país se ubicó en 779 puntos básicos, ocho unidades por debajo del cierre anterior. (Foto: archivo)

La Bolsa porteña avanzó y los ADR tuvieron movimientos dispares

En el mercado accionario local, el índice S&P Merval registró una mejora del 0,2% en pesos y se ubicó en los 92.267 puntos.

Entre las principales acciones del panel líder, Banco de Valores encabezó los avances con una suba del 4,2%. También se destacaron Transener, que ganó un 2,8%; Cresud, con un incremento del 1,9%, y BBVA, que avanzó un 1,8%.

La operatoria en Wall Street presentó un panorama heterogéneo para las empresas argentinas que cotizan mediante ADR. Mercado Libre lideró las subas con una mejora del 3,8%, seguida por Globant, que avanzó un 2,1%, y Telecom Argentina, con un incremento del 1,7%.

En el extremo opuesto, IRSA registró la mayor caída, con un descenso del 10,1%. También retrocedieron Cresud, un 6,6%, e YPF, que perdió un 3,1%.

En pocas palabras

  • Dólar oficial: Marcó un nuevo máximo nominal de $1565 en el Banco Nación, pero su avance anual del 5,7% quedó muy por debajo de la inflación del 23,6%.
  • Mercados: El riesgo país bajó a 779 puntos, mientras las acciones argentinas y los títulos de deuda mostraron resultados mixtos.
  • Dólares financieros: El MEP descendió a $1566,07, y el contado con liquidación (CCL) subió a $1655,25.
Resumen generado por Thinkindot AI
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