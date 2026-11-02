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Tragedia en Río de Janeiro: así fue la muerte de un turista argentino en un accidente de ala delta

Adrian Guillermo Arismendi realizaba su primer vuelo junto a un instructor brasileño cuando la aeronave se estrelló contra un muro en la playa de São Conrado.

El accidente ocurrió en la playa de São Conrado

El accidente ocurrió en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, durante la aproximación del ala delta a la costa. (Foto: archivo).

Un turista argentino y un instructor brasileño murieron este lunes luego de que el ala delta en el que volaban se estrellara contra un muro de contención en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro. Las autoridades suspendieron temporalmente los vuelos libres en la zona y comenzaron a investigar las causas del accidente.

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Las víctimas fueron identificadas como Adrian Guillermo Arismendi, de nacionalidad argentina, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, instructor de vuelo local. Ambos realizaban un vuelo en ala delta que había partido desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos habituales para practicar esta actividad en Río de Janeiro.

Adrian Guillermo Arismendi realizaba su primer vuelo en ala delta junto al instructor brasile&ntilde;o Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. (Foto: Gentileza Sputnik Brasil).

Adrian Guillermo Arismendi realizaba su primer vuelo en ala delta junto al instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. (Foto: Gentileza Sputnik Brasil).

El accidente ocurrió durante la mañana, cuando la aeronave se aproximaba a la costa de São Conrado. Según los testimonios recogidos por medios locales, el ala delta descendió por debajo de la trayectoria habitual y terminó impactando contra el muro que separa el paseo marítimo de la playa.

Tras el choque, los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y trasladaron a los dos hombres en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto. Ambos ingresaron con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y los médicos confirmaron sus muertes.

Cómo fue el accidente de ala delta en Río de Janeiro

La colisión se produjo en un sector de la playa de São Conrado utilizado habitualmente como punto de llegada de los vuelos libres que despegan desde Pedra Bonita.

Los primeros testimonios indicaron que la aeronave perdió altura durante la aproximación y se desvió del ángulo de descenso habitual. Sin embargo, todavía no se determinó qué provocó la maniobra ni si existieron fallas técnicas o condiciones meteorológicas que influyeran en el accidente.

A raíz del episodio, las autoridades dispusieron la suspensión temporal de las operaciones de vuelo libre en ese sector mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

José Bruno Batalha Menescal Filho, vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, aportó detalles sobre la experiencia del instructor fallecido. Según explicó, Rodrigues dos Santos llevaba diez años como piloto dentro de la institución y se desempeñaba como instructor desde hacía aproximadamente un año, después de completar las acreditaciones correspondientes.

En cuanto a Arismendi, el representante del club señaló que era su primer vuelo en ala delta y que había llegado a realizar la actividad acompañado por un grupo de allegados.

Investigan las causas del choque

La investigación quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

El personal pericial analizará los restos de la aeronave para determinar si existió algún desperfecto técnico o si otros factores intervinieron durante el vuelo.

Por el momento, las autoridades no informaron una causa definitiva del accidente. Mientras se desarrollan las pericias, las actividades de vuelo libre en el sector de São Conrado permanecen suspendidas temporalmente.

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